Xbox: Tim Sweeney lobt Neuverpflichtungen als Weltklasse-Team

Microsoft baut seine Gaming-Führung weiter aus, wie wir bereits berichtet haben, und setzt dabei auf prominente Verstärkung aus der Branche.

Matthew Ball, bekannt für seinen einflussreichen Essay aus dem Jahr 2020 zur Entwicklung von Gaming hin zum Metaverse sowie sein später erschienenes Buch, ist künftig als Chief Strategy Officer im Gaming-Bereich tätig.

Die Personalie wurde von Epic Games-CEO Tim Sweeney öffentlich kommentiert. Er hob hervor, dass mit Ball ein „weltklasse Team“ entstehe und dies ein starkes Signal für die zukünftige Ausrichtung von Gaming innerhalb des Microsoft-Ökosystems sei.

Tim sagte: „Das ist ein ganz erstaunliches Weltklasse-Team, das da zusammengestellt wird, und es deutet auf eine ernsthafte Hingabe an die Zukunft des Gamings für Windows, Xbox, Minecraft, Call of Duty und die vielen Weltklasse-Studios in der Microsoft-Familie hin.“

In seinem Statement betonte Sweeney zudem die strategische Bedeutung der Entwicklung für zentrale Marken innerhalb des Konzerns, darunter Windows, Xbox, Minecraft sowie Call of Duty und die zahlreichen Studios im Unternehmensverbund.

Auch von Seiten Microsofts kam eine Reaktion. Eine Antwort von Asha Sharma hob hervor, dass man sich freue, das Team in einer entscheidenden Phase für die Zukunft des Gamings zusammenzuführen. Die Aussage unterstreicht den Fokus auf langfristige strategische Entwicklung im Gaming-Segment.