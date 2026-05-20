Xbox: Tim Sweeney lobt Neuverpflichtungen als Weltklasse-Team

Microsoft baut seine Gaming-Führung weiter aus, wie wir bereits berichtet haben, und setzt dabei auf prominente Verstärkung aus der Branche.
Matthew Ball, bekannt für seinen einflussreichen Essay aus dem Jahr 2020 zur Entwicklung von Gaming hin zum Metaverse sowie sein später erschienenes Buch, ist künftig als Chief Strategy Officer im Gaming-Bereich tätig.
Die Personalie wurde von Epic Games-CEO Tim Sweeney öffentlich kommentiert. Er hob hervor, dass mit Ball ein „weltklasse Team“ entstehe und dies ein starkes Signal für die zukünftige Ausrichtung von Gaming innerhalb des Microsoft-Ökosystems sei.
Tim sagte: „Das ist ein ganz erstaunliches Weltklasse-Team, das da zusammengestellt wird, und es deutet auf eine ernsthafte Hingabe an die Zukunft des Gamings für Windows, Xbox, Minecraft, Call of Duty und die vielen Weltklasse-Studios in der Microsoft-Familie hin.“
In seinem Statement betonte Sweeney zudem die strategische Bedeutung der Entwicklung für zentrale Marken innerhalb des Konzerns, darunter Windows, Xbox, Minecraft sowie Call of Duty und die zahlreichen Studios im Unternehmensverbund.
Auch von Seiten Microsofts kam eine Reaktion. Eine Antwort von Asha Sharma hob hervor, dass man sich freue, das Team in einer entscheidenden Phase für die Zukunft des Gamings zusammenzuführen. Die Aussage unterstreicht den Fokus auf langfristige strategische Entwicklung im Gaming-Segment.
15 Kommentare AddedMitdiskutieren
Mirosoft soll nicht lang und breit labern sondern Fanwünsche erfüllen.
Schritt 1:
Exklusivtitel zurückbringen
Schritt 2:
Die Arbeit am Perfekt Dark Reboot fortsetzen
Schritt 3:
Neues Banjo und Kazooi, Rallysport Challenge und Projekt Gothman Racing ankündigen
Danke!
1) Vorläufig wohl nur Zeit Exklusivität realistisch
2) Hier wohl Restart vom Reboot realistischer. MS könnte ja Raven die Marke anvertrauen. Ende der 90er/Anfang der 00er für mich das beste Shooter Studio.
3) Neben Forza Horizon wird es ein Gotham Racing und Rally Challenge wohl schwer haben. Wird sich wohl kaum die eigene Userbase abgraben mit zwei teuren Projekten die man mit stetigen Nachschub füttern müsste. Banjo hingegen ist echt nicht verständlich warum man hier das Maskottchen Potential verstauben lässt , aber Rare steckt wohl im Meer der Diebe einfach zu tief drinnen…
„Wird sich wohl kaum die eigene Userbase abgraben mit zwei teuren Projekten die man mit stetigen Nachschub füttern müsste.“
Wieso müsste man das? Man kann ein Spiel ja auch einfach entwickeln, vielleicht noch ein DLC hinterher und fertig ist der Lachs. Man muss nicht alles auf Teufel komm raus 1.000 Jahre am Leben halten.
South of Midnight – ein Spiel und fertig.
Hellblade 2, Indiana Jones, Doom usw. funktionieren als nicht GAAS-Titel. Wieso dann nicht auch hier?
Allerdings….
Was die da alles holen und den Laden neu mischen
Mittlerweile kommt mir häufiger der Gedanke, dass es bald gewisse Marken doch nicht für Switch und PS gibt.
Das werden die Aktionäre schon zu verhindern wissen… die wollen Kohle und Wachstum sehen🤷♂️
Das soll auch nur vereinzelt für Kernmarken sein.
CoD etc meinte ich nicht.
Beste Verpflichtung seit Declan Rice?
Sehr spannend was die Änderungen bei der XBOX angeht. Asha Sharma hat schon einiges positives umgesetzt. Ich bin sehr auf die Zukunft der Xbox gespannt💚💚💚
Jetzt fehlt nur noch das Hermännchen 🤡
Man wird noch sehen, ob sich diese Neuverpflichtungen positiv auswirken werden.
Sieht wohl jetzt doch langsam nach Weltherrschaft von MS aus 😅😆
Was der Sweeney zu der Sache sagt geht mir am A vorbei, der soll sich in sein Fortnite Loch verpissen
Microsoft gibt Vollgas. Ob Spiele oder Personal, Xbox braut was ernstes für die Zukunft. Asha scheint mir mit genauem Kalkül zu agieren, um XBOX strategisch zu stärken. Hoffe die machen mit Helix alles richtig. Das könnte XBOX und Microsoft in ganz andere Position bringen als es jetzt ist.
Ich habe auf Computerbase gelesen, dass KI 2027 mehr Speicher benötigen wird als Samsung und Apple zusammen.
Könnte nächstes Jahr also noch düsterer werden
Ich will ein neues Conker 😥