Xbox: Unveröffentlichte Kampagne rückt Disc vs. Digital in den Fokus – Bericht

Eine nie veröffentlichte Xbox-Kampagne aus dem Jahr 2025 rückt laut Bericht die Diskussion um physische und digitale Spiele erneut in den Fokus.

Eine bislang unveröffentlichte Xbox-Werbekampagne aus dem Jahr 2025 sorgt im Kontext der aktuellen Diskussion um physische und digitale Spiele erneut für Aufmerksamkeit.

Die Werbung, die offenbar nie offiziell ausgestrahlt wurde, griff die Frage auf, ob Spieler lieber physische oder digitale Versionen von Videospielen nutzen möchten. Im Mittelpunkt stand dabei die Gegenüberstellung beider Formate und deren jeweilige Vorteile.

Für physische Spiele wurden unter anderem das Sammeln von Box-Versionen, der Besitz einer greifbaren Kopie sowie das Teilen oder Verleihen von Spielen hervorgehoben. Zudem wurde auf spezielle Editionen wie Collector’s Editions verwiesen.

Die digitale Variante wurde hingegen mit Vorteilen wie sofortigem Pre-Loading, schnellerem Wechsel zwischen Spielen sowie exklusiven digitalen Editionen beschrieben. Damit stellte die Kampagne beide Vertriebsformen bewusst gleichwertig gegenüber.

Die Werbung endete mit einer offenen Frage an die Spieler, welches Format sie bevorzugen würden, und signalisierte damit eine klare Haltung, die auf Wahlfreiheit statt auf eine einseitige Entscheidung setzt.

Im aktuellen Kontext gewinnt das Material zusätzliche Bedeutung, da die Debatte um digitale Vertriebsmodelle und den Rückgang physischer Datenträger in der Branche zuletzt wieder deutlich an Fahrt aufgenommen hat.

Ob die Kampagne bewusst zurückgehalten wurde oder aus strategischen Gründen nicht veröffentlicht wurde, ist nicht bekannt.