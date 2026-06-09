Xbox: Weniger Verkäufe bei Exklusivspielen werden bewusst in Kauf genommen

Klare Aussagen zur Zukunft von Xbox hat Chief Strategy Officer Matthew Ball im Rahmen von The Game Business Live während des Summer Game Fest getroffen. Dabei sprach er über die Exklusivstrategie, die Zukunft des Konsolengeschäfts und die nächste Hardwaregeneration mit dem Codenamen Project Helix.
Nach Angaben von Ball bleiben Exklusivspiele ein wichtiger Bestandteil der Xbox-Strategie. Ziel sei es, Spielern einen konkreten Grund zu geben, sich für eine Xbox-Konsole zu entscheiden und bestehende Nutzer langfristig an die Plattform zu binden.
Xbox-Spieler sollen künftig von einer „verlässlichen Pipeline“ an Exklusivtiteln profitieren. Diese soll laut Ball die bisherigen Investitionen der Nutzer in das Xbox-Ökosystem rechtfertigen und gleichzeitig die Attraktivität der Plattform stärken. Als aktuelle Beispiele nannte er die kürzlich angekündigten Konsolenexklusivtitel Gears of War: E-Day und Clockwork Revolution.
Gleichzeitig stellte Ball klar, dass große Live-Service-Marken wie Call of Duty weiterhin plattformübergreifend veröffentlicht werden. Bereits angekündigte Umsetzungen für andere Plattformen sollen ebenfalls wie geplant erscheinen. Über zukünftige Projekte werde hingegen individuell entschieden, wobei Plattformen und Veröffentlichungstermine jeweils gesondert bekannt gegeben werden sollen.
Dabei räumte Ball ein, dass die Kommunikation rund um die Exklusivstrategie in den vergangenen Jahren nicht immer eindeutig gewesen sei. Microsoft müsse seine Pläne gegenüber Spielern und Partnern künftig klarer vermitteln.
Ball gab auch zu, dass einzelne Xbox-Exklusivtitel vermutlich geringere Verkaufszahlen erzielen werden als bei einer parallelen Veröffentlichung auf weiteren Plattformen. Aus seiner Sicht handelt es sich dabei jedoch um einen kurzfristigen Effekt. Langfristig sollen Exklusivspiele dazu beitragen, das Xbox-Konsolengeschäft zu stärken und die Plattform insgesamt attraktiver zu machen.
Auch zur Hardware-Sparte äußerte sich der neue Xbox-Manager deutlich. Entgegen Spekulationen über einen möglichen Rückzug aus dem Konsolengeschäft betonte er, dass Microsoft weiterhin fest an die Zukunft der Xbox-Konsole glaube.
„Wir haben keinerlei Absicht, uns vom Konsolengeschäft zu verabschieden“, erklärte Ball. Vielmehr sollen Exklusivspiele die Plattform langfristig stärken und das Wachstum der Xbox-Hardware unterstützen.
Ein weiteres Thema war die nächste Konsolengeneration unter dem Projektnamen Project Helix. Die Entwicklung werde durch steigende Komponentenpreise und die anhaltend hohe Nachfrage nach leistungsfähiger Hardware erschwert. Insbesondere der aktuelle KI-Boom habe die Situation auf dem Hardwaremarkt zusätzlich verschärft.
Trotz dieser Herausforderungen hält Microsoft an der Veröffentlichung von Project Helix fest. Laut Ball werde derzeit intensiv daran gearbeitet, das Konzept der Konsole zu überdenken, um sie möglichst erschwinglich und flexibel zu gestalten. Ziel sei es, die Auswirkungen der aktuellen Marktsituation abzufedern, ohne dabei andere wichtige Investitionen des Unternehmens zu gefährden.
Darüber hinaus verwies Ball auf die bestehende Xbox-Community. Millionen Spieler hätten in den vergangenen Jahren mehrere Hundert Euro in ihre Konsole investiert. Microsoft sehe sich deshalb in der Pflicht, diese Nutzer auch künftig mit attraktiven Inhalten und einer klaren Plattformstrategie zu unterstützen.
Zum Abschluss sprach Ball über seine Entscheidung, zu Xbox zu wechseln. Er bezeichnete sich selbst als „strategischen Optimisten“ und erklärte, dass er fest daran glaube, Xbox weiterentwickeln und wieder stärker wachsen zu lassen. Gemeinsam mit Xbox-Chefin Asha Sharma und Microsoft-CEO Satya Nadella arbeite man daran, das Unternehmen langfristig erfolgreicher aufzustellen und den Spielern bessere Angebote zu machen.
224 Kommentare AddedMitdiskutieren
Mal abwarten, muss ja nicht alles negativ sein.
Etwas besorgniserregend fand ich die Aussage das die Marke xbox finanziell nicht so läuft wie Gewünscht und schwere Entscheidungen bevorstehen.
„Laut Ball werde derzeit intensiv daran gearbeitet, das Konzept der Konsole zu überdenken, um sie möglichst erschwinglich und flexibel zu gestalten.“
Das Konzept hat sich doch so gut angehört. Ich wäre enttäuscht wenn wir jetzt eine abgespeckte Helix bekommen würden. An der Leistung würde ich nicht unbedingt sparen. Die soll so ein Premium Produkt, wie bereits angekündigt, bleiben. Wenn die zusätzlich noch weitere abgespeckte Versionen rausbringen, von mir aus gerne. Aber es soll unbedingt so eine ohne irgendwelche Einschränkungen rauskommen. Sonst wäre ich etwas enttäuscht. 🥺
Oder halt wieder zwei Konsole eine für die Hardcore User wie wir. Und eine für die Otto normal Gamer sparte.fand des mit Series s und x eigentlich ganz gut so. Und finde die Series s immer noch eine Klasse Konsole für Einsteiger und Otto normal gwner
Ich habe beide und ich liebe die S. Für die Größe ist sie echt der Hammer. Egal was ich gespielt habe, die hört man nie! Ist echt ein kleines Technikwunder. Da stört mich abgespeckte Grafik nicht. Es gehört zu der Konsole dazu, finde ich.
Wenn Microsoft wieder zwei oder sogar mehrere Versionen rausbringen würde, wäre doch alles gut. Am besten finde ich wäre ein Trio aus Einsteiger-, Mittel- und natürlich die Premium-Konsole. Auf die Premium würde ich nicht verzichten wollen. Auf die anderen eher.
Meine Tochter hat auch die Series s seit Release meine Sohn hatte lange die Series ist aber nun komplett auf PC umgestiegen. Wie du geschrieben hast flüster leise. Werden nie warm, haben nie Probleme gemacht. Ich habe die Series x bei mir. Die genauso astrein läuft seit Release day one. Würde auch jederzeit wieder das Premium Modell holen. Wir sind einfach eingefleischte Xboxler 💚💚💚
Sind einfach die besten Konsolen die es gibt. Schon die One S war fantastisch. Die beste Entscheidung was ich seit langem getroffen habe, mir eine Xbox zu holen. Da bleibe ich dabei. Mein Sohn liebäugelt etwas mit der Steam-Machine. Er schmeißt doch ab und zu den Laptop an und hat schon länger ein Steam-Konto. Aber das werden wir noch sehen und abwarten.
MS und Sony müssen schauen, dass sie nicht nur gut betuchte Gamer ansprechen.
Gaming sollte kein Luxus-Gut werden.
Sonst bleiben viele bei der alten Generation oder wandern zu Mobile-Gaming.
Das #1 Gerät meines Sohnes ist sein Tablet.
Meiner ist auch meistens an seinem Handy. Die Tochter ist am Tablet mit Xbox Controller. Dann kann man sich schon denken wie die Zukunft wird wenn die Kinder erwachsen werden und selber Kinder bekommen.
Die Konsolenhersteller müssen voll abliefern, und nicht nur Spiele.
Handy ist auch schon lange kein Snake mehr. Ist ja ein vollwertiges Handheld, mit Touch-Steuerung. Aber da gibt es auch Abhilfe. Die Spiele sind meistens Kostenlos und leicht zugänglich. Klar dass die Konsolen kein Luxusgut werden dürfen.
Ich kann nur mit dem Kopf schütteln…
Finde das von MS sehr gut.
2 Konsolen wären doch wieder eine gute Option, aber die kleinere Konsole bitte nicht so schwach wie in der Current Gen die Series S, bei der Entwickler doch sehr oft viele Abstriche machen müssen.
Nicht, dass es bei der Next Gen die gleichen Probleme mit der UE 6 o.ä. gibt.