Xbox: Weniger Verkäufe bei Exklusivspielen werden bewusst in Kauf genommen

Klare Aussagen zur Zukunft von Xbox hat Chief Strategy Officer Matthew Ball im Rahmen von The Game Business Live während des Summer Game Fest getroffen. Dabei sprach er über die Exklusivstrategie, die Zukunft des Konsolengeschäfts und die nächste Hardwaregeneration mit dem Codenamen Project Helix.

Nach Angaben von Ball bleiben Exklusivspiele ein wichtiger Bestandteil der Xbox-Strategie. Ziel sei es, Spielern einen konkreten Grund zu geben, sich für eine Xbox-Konsole zu entscheiden und bestehende Nutzer langfristig an die Plattform zu binden.

Xbox-Spieler sollen künftig von einer „verlässlichen Pipeline“ an Exklusivtiteln profitieren. Diese soll laut Ball die bisherigen Investitionen der Nutzer in das Xbox-Ökosystem rechtfertigen und gleichzeitig die Attraktivität der Plattform stärken. Als aktuelle Beispiele nannte er die kürzlich angekündigten Konsolenexklusivtitel Gears of War: E-Day und Clockwork Revolution.

Gleichzeitig stellte Ball klar, dass große Live-Service-Marken wie Call of Duty weiterhin plattformübergreifend veröffentlicht werden. Bereits angekündigte Umsetzungen für andere Plattformen sollen ebenfalls wie geplant erscheinen. Über zukünftige Projekte werde hingegen individuell entschieden, wobei Plattformen und Veröffentlichungstermine jeweils gesondert bekannt gegeben werden sollen.

Dabei räumte Ball ein, dass die Kommunikation rund um die Exklusivstrategie in den vergangenen Jahren nicht immer eindeutig gewesen sei. Microsoft müsse seine Pläne gegenüber Spielern und Partnern künftig klarer vermitteln.

Ball gab auch zu, dass einzelne Xbox-Exklusivtitel vermutlich geringere Verkaufszahlen erzielen werden als bei einer parallelen Veröffentlichung auf weiteren Plattformen. Aus seiner Sicht handelt es sich dabei jedoch um einen kurzfristigen Effekt. Langfristig sollen Exklusivspiele dazu beitragen, das Xbox-Konsolengeschäft zu stärken und die Plattform insgesamt attraktiver zu machen.

Auch zur Hardware-Sparte äußerte sich der neue Xbox-Manager deutlich. Entgegen Spekulationen über einen möglichen Rückzug aus dem Konsolengeschäft betonte er, dass Microsoft weiterhin fest an die Zukunft der Xbox-Konsole glaube.

„Wir haben keinerlei Absicht, uns vom Konsolengeschäft zu verabschieden“, erklärte Ball. Vielmehr sollen Exklusivspiele die Plattform langfristig stärken und das Wachstum der Xbox-Hardware unterstützen.

Ein weiteres Thema war die nächste Konsolengeneration unter dem Projektnamen Project Helix. Die Entwicklung werde durch steigende Komponentenpreise und die anhaltend hohe Nachfrage nach leistungsfähiger Hardware erschwert. Insbesondere der aktuelle KI-Boom habe die Situation auf dem Hardwaremarkt zusätzlich verschärft.

Trotz dieser Herausforderungen hält Microsoft an der Veröffentlichung von Project Helix fest. Laut Ball werde derzeit intensiv daran gearbeitet, das Konzept der Konsole zu überdenken, um sie möglichst erschwinglich und flexibel zu gestalten. Ziel sei es, die Auswirkungen der aktuellen Marktsituation abzufedern, ohne dabei andere wichtige Investitionen des Unternehmens zu gefährden.

Darüber hinaus verwies Ball auf die bestehende Xbox-Community. Millionen Spieler hätten in den vergangenen Jahren mehrere Hundert Euro in ihre Konsole investiert. Microsoft sehe sich deshalb in der Pflicht, diese Nutzer auch künftig mit attraktiven Inhalten und einer klaren Plattformstrategie zu unterstützen.

Zum Abschluss sprach Ball über seine Entscheidung, zu Xbox zu wechseln. Er bezeichnete sich selbst als „strategischen Optimisten“ und erklärte, dass er fest daran glaube, Xbox weiterentwickeln und wieder stärker wachsen zu lassen. Gemeinsam mit Xbox-Chefin Asha Sharma und Microsoft-CEO Satya Nadella arbeite man daran, das Unternehmen langfristig erfolgreicher aufzustellen und den Spielern bessere Angebote zu machen.