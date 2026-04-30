Xbox: Wir sind Xbox: Neue xbox.com-Mailadressen für alle Mitarbeiter

Xbox führt @xbox.com-Mailadressen für alle Mitarbeiter ein und ersetzt Microsoft Gaming als Markenbegriff.

Xbox führt für alle Mitarbeiter neue @xbox.com-Mailadressen ein und ersetzt gleichzeitig die Bezeichnung Microsoft Gaming durch die Marke Xbox. Die Maßnahme ist Teil einer umfassenden Neuausrichtung zur Stärkung der Markenidentität.

Laut internen Informationen sollen alle Xbox-Beschäftigten bereits im kommenden Monat die neuen E-Mail-Adressen erhalten. Diese ersetzen standardmäßig die bisherigen @microsoft.com-Adressen beim Versenden neuer Nachrichten. Mitarbeiter können jedoch optional weiterhin ihre bisherige Adresse als Standard beibehalten.

Auch Mojang wird in die Umstellung einbezogen. Mitarbeiter des Studios erhalten zusätzlich @mojang.com-Mailadressen, behalten jedoch ebenso ihre bestehenden @microsoft.com-Aliase. Damit bleibt die bisherige Infrastruktur erhalten, während gleichzeitig neue Markenpräsenzen geschaffen werden.

Die Änderung erfolgt laut einem internen Memo im Rahmen der Initiative „We are Xbox“, die darauf abzielt, die Xbox-Identität sowohl innerhalb als auch außerhalb von Microsoft zu stärken. Bislang nutzten beispielsweise Activision- und Bethesda-Teams weiterhin eigene Domain-Namen für ihre E-Mails, weshalb die Anpassung für ein einheitlicheres Auftreten innerhalb der gesamten Organisation sorgen soll.

In der Vergangenheit konnten einzelne Mitarbeiter bereits auf Anfrage eine @xbox.com-Adresse erhalten. Die nun geplante flächendeckende Einführung stellt jedoch die erste aktive Umsetzung für alle Gaming-Mitarbeiter dar.

Die E-Mail-Umstellung ist Teil einer größeren strategischen Neuausrichtung. In einem gemeinsamen Memo erläuterten Xbox-CEO Asha Sharma und Chief Content Officer Matt Booty kürzlich ihre zukünftige Ausrichtung. Neben der Abschaffung des Namens Microsoft Gaming soll der Erfolg von Xbox künftig anhand täglich aktiver Spieler sowie der Kernbereiche Hardware, Inhalte, Nutzererlebnis und Services gemessen werden.