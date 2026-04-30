Xbox: Wir sind Xbox: Neue xbox.com-Mailadressen für alle Mitarbeiter

Xbox führt für alle Mitarbeiter neue @xbox.com-Mailadressen ein und ersetzt gleichzeitig die Bezeichnung Microsoft Gaming durch die Marke Xbox. Die Maßnahme ist Teil einer umfassenden Neuausrichtung zur Stärkung der Markenidentität.
Laut internen Informationen sollen alle Xbox-Beschäftigten bereits im kommenden Monat die neuen E-Mail-Adressen erhalten. Diese ersetzen standardmäßig die bisherigen @microsoft.com-Adressen beim Versenden neuer Nachrichten. Mitarbeiter können jedoch optional weiterhin ihre bisherige Adresse als Standard beibehalten.
Auch Mojang wird in die Umstellung einbezogen. Mitarbeiter des Studios erhalten zusätzlich @mojang.com-Mailadressen, behalten jedoch ebenso ihre bestehenden @microsoft.com-Aliase. Damit bleibt die bisherige Infrastruktur erhalten, während gleichzeitig neue Markenpräsenzen geschaffen werden.
Die Änderung erfolgt laut einem internen Memo im Rahmen der Initiative „We are Xbox“, die darauf abzielt, die Xbox-Identität sowohl innerhalb als auch außerhalb von Microsoft zu stärken. Bislang nutzten beispielsweise Activision- und Bethesda-Teams weiterhin eigene Domain-Namen für ihre E-Mails, weshalb die Anpassung für ein einheitlicheres Auftreten innerhalb der gesamten Organisation sorgen soll.
In der Vergangenheit konnten einzelne Mitarbeiter bereits auf Anfrage eine @xbox.com-Adresse erhalten. Die nun geplante flächendeckende Einführung stellt jedoch die erste aktive Umsetzung für alle Gaming-Mitarbeiter dar.
Die E-Mail-Umstellung ist Teil einer größeren strategischen Neuausrichtung. In einem gemeinsamen Memo erläuterten Xbox-CEO Asha Sharma und Chief Content Officer Matt Booty kürzlich ihre zukünftige Ausrichtung. Neben der Abschaffung des Namens Microsoft Gaming soll der Erfolg von Xbox künftig anhand täglich aktiver Spieler sowie der Kernbereiche Hardware, Inhalte, Nutzererlebnis und Services gemessen werden.
31 Kommentare AddedMitdiskutieren
Weiter so Asha!😁💚
Kleinsche*ss, aber …wow… die Frau bringt Schwung in die Bude. Da steht ja gefühlt kaum noch ein Stein auf dem anderen.
Es tut mir so Leid, dass das Phil Spencer irgendwie alles so schlecht aussehen lässt, weil ich ihn eigentlich wirklich sympathisch und charismatisch fand und er viele gute Entscheidungen zu verantworten hatte… ich glaube er konnte auch nur das machen, was von oben vorgeben wurde. Und wenn dir von oben vorgegeben wird, „Bring den Bums wieder in Schwung“, wie es bei Asha Sharma der Fall zu sein scheint, dann hat man natürlich auch wirklich viele Stellschrauben, an denen endlich wieder gedreht werden darf.
Gibt es bestimmt ab jetzt jeden Morgen ein Meeting, Ostkinder würden sagen Morgenappell, indem jeder sich als „Ich bin Xbox“ outen muss, richtig positiv toxisch👍😅
Asha macht Anwesenheitsliste.
Anfangs als ich gelesen hab das die Dame aus dem KI bereich kommt, hatte ich schon die Schaufel in der Hand.
Um meine Series X mit allem Zubehör und Games beim Nachbarn im Garten zu vergraben.
Aber bisher macht sie vieles richtig.
Bleibt nur zu hoffen das es auch was wird, den Sony alleine auf dem Konsolen Markt oh gott bitte nein danke alles nur das nicht.
Jetzt wird richtig durchgegriffen 🤪👍.