Xbox: Xbox‑Chef erhält Industry Icon Award bei den Grand Game Awards

Bei den Grand Game Awards, einer Veranstaltung, die die bedeutendsten Leistungen der Gaming‑Industrie in der MENA‑Region und darüber hinaus würdigt, wurde Xbox‑Chef Phil Spencer als Industry Icon ausgezeichnet.

Die Preisverleihung fand am Freitag statt und hob Persönlichkeiten hervor, die die Spielebranche nachhaltig geprägt haben. Phil Spencer nahm die Auszeichnung per Videobotschaft entgegen und betonte, dass die Ehrung zwar seinen Namen trägt, jedoch die Arbeit des gesamten Xbox‑Teams über viele Jahre repräsentiert.

Er verwies auf die zahlreichen Entwickler, Kreativen und Partner, die täglich daran arbeiten, Spielern weltweit hochwertige Gaming‑Erlebnisse zu ermöglichen.

In seiner Botschaft hob Spencer hervor, dass Xbox das Ziel verfolgt, die Freude und Gemeinschaft des Gamings für möglichst viele Spieler zugänglich zu machen – unabhängig davon, wie und wo sie spielen möchten.

Er erklärte, dass Xbox in den vergangenen Jahren deutliche Fortschritte auf diesem Weg gemacht habe und weiterhin großes Potenzial sehe, die Reichweite und Vielfalt des Angebots auszubauen.

Spencer betonte, dass Xbox auch künftig auf das Feedback der Spieler hören, Entwickler unterstützen und in Wahlmöglichkeiten investieren werde. Er stellte heraus, dass die Faszination eines großartigen Spiels darin liege, Spieler in eine Welt einzuladen, die sie Teil von etwas Größerem werden lässt. Abschließend bedankte er sich für die Anerkennung und widmete den Award sowohl seinem Team als auch der Community, die Xbox täglich inspiriert.

Phil Spencer just appeared at the Grand Game Awards Accepting the Industry Icon Awards@XboxP3 @Xbox pic.twitter.com/yGnmNrWlFo — Grand Game Awards (@grandgameawards) December 19, 2025