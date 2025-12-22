Xbox: Xbox‑Chef erhält Industry Icon Award bei den Grand Game Awards

Bei den Grand Game Awards, einer Veranstaltung, die die bedeutendsten Leistungen der Gaming‑Industrie in der MENA‑Region und darüber hinaus würdigt, wurde Xbox‑Chef Phil Spencer als Industry Icon ausgezeichnet.
Die Preisverleihung fand am Freitag statt und hob Persönlichkeiten hervor, die die Spielebranche nachhaltig geprägt haben. Phil Spencer nahm die Auszeichnung per Videobotschaft entgegen und betonte, dass die Ehrung zwar seinen Namen trägt, jedoch die Arbeit des gesamten Xbox‑Teams über viele Jahre repräsentiert.
Er verwies auf die zahlreichen Entwickler, Kreativen und Partner, die täglich daran arbeiten, Spielern weltweit hochwertige Gaming‑Erlebnisse zu ermöglichen.
In seiner Botschaft hob Spencer hervor, dass Xbox das Ziel verfolgt, die Freude und Gemeinschaft des Gamings für möglichst viele Spieler zugänglich zu machen – unabhängig davon, wie und wo sie spielen möchten.
Er erklärte, dass Xbox in den vergangenen Jahren deutliche Fortschritte auf diesem Weg gemacht habe und weiterhin großes Potenzial sehe, die Reichweite und Vielfalt des Angebots auszubauen.
Spencer betonte, dass Xbox auch künftig auf das Feedback der Spieler hören, Entwickler unterstützen und in Wahlmöglichkeiten investieren werde. Er stellte heraus, dass die Faszination eines großartigen Spiels darin liege, Spieler in eine Welt einzuladen, die sie Teil von etwas Größerem werden lässt. Abschließend bedankte er sich für die Anerkennung und widmete den Award sowohl seinem Team als auch der Community, die Xbox täglich inspiriert.
Phil Spencer just appeared at the Grand Game Awards Accepting the Industry Icon Awards@XboxP3 @Xbox pic.twitter.com/yGnmNrWlFo
— Grand Game Awards (@grandgameawards) December 19, 2025
Das Team und er haben ne Menge guter Dinge gemacht, aber gerade 2025 viel davon wieder zerstört. Daher finde ich den Zeitpunkt fürchterlich.
Nie zuvor hat man wie dieses Jahr gemerkt, dass Microsoft ein Grosskonzerm ist, der erstmal nur die Rendite im Kopf hat.
Er hat tatsächlich tolles geschaffen dieses Jahr mit einem großartigen 1st-Party-Output und richtigen Game Pass Krachern. Er hat sich das verdient. Nur schade das Nadella und die Vorgaben durch Microsoft vieles dieses Jahr zerstört haben.
Hätte zugestimmt vor 25, aber jetzt eher nicht.
Dieses Jahr war er eigentlich (zumindest für Gamer) kaum präsent und der Preis kommt zu einem falschen Zeitpunkt. Die XBox ist ein tolles Stück Hardware, das bei mir jeden Tag im Einsatz ist, nicht nur zum zocken, sondern auch für Filme, YT, etc, aber ich hab den Eindruck, daß MS dieses Jahr versucht hat die Marke so gut es geht voll gegen die Wand zu fahren.
Hat er sich verdient
Durchaus verdient! Stimme aber auch anderen zu das sie 2025 einiges nicht gut gemacht haben, Preishöhung z. B. und die miserable Kommunikation dazu, was die aktuellen Kunden betrifft.
Ansonsten bin ich aber immer noch fein mit Microsoft und Xbox! Sie haben tolle Titel geliefert dieses Jahr auch wenn einige Game unter gegangen sind sind wie South of Midnight.
Glückwunsch
Er ist auf jeden Fall eine prägende Persönlichkeit in der Gaming Industrie.
Von daher kann man mal nen Award vergeben.
Meine Euphorie über den guten Phil ist mittlerweile doch stark gedämpft.
Aber Glückwunsch zum Preis, ich hoffe das wird ihn wieder mehr auf den rechten Weg bringen.