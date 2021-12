Xboxdynasty Adventskalender: Tür 11 mit 3x Ghostrunner und mehr geöffnet

Im Xboxdynasty Adventskalender 2021 verstecken sich jeden Tag tolle Preise. Schaut euch jetzt an, was es heute zu gewinnen gibt.

Im Xboxdynasty Adventskalender sind täglich zahlreiche Spiele versteckt, die wir unter allen Teilnehmern einzeln verlosen werden.

Jeden Tag habt ihr die Möglichkeit, mit euren 5 Kommentaren zu 5 unterschiedlichen News des Tages einen der folgenden Preise zu gewinnen:

Xboxdynasty Adventskalender Tür 11 Preise

+

+

+

Ghostrunner Hauptspiel + Ghostrunner Halloween Pack

Ghostrunner Hauptspiel + Ghostrunner Halloween Pack

Ghostrunner Hauptspiel + Ghostrunner Halloween Pack

Rover Mechanic Simulator

Ultimate Fishing Simulator

Pangeon

Xboxdynasty Adventskalender 2021 Gewinnspielregeln

Tägliche Gewinne: Um täglich bei der „Xboxdynasty Adventskalender Auslosung“ dabei zu sein, müsst ihr jeden Tag mindestens fünf Kommentare zu fünf unterschiedlichen News verfassen. Jeder, der fünf Kommentare zu fünf verschiedenen News am Tag verfasst hat, landet automatisch in der täglichen Auslosung.

Ablauf: Täglich öffnen wir in den News des Tages ein Türchen im Adventskalender. Mit euren fünf Kommentaren zu fünf unterschiedlichen News des Tages sammelt ihr eure Teilnahme und nehmt automatisch an der täglichen Adventskalender Auslosung teil. Wer weniger Kommentare am Tag schreibt, landet nicht in der täglichen Auslosung.

Hinweis: Alle Gewinner werden via Privatnachricht von @MuddaTui über ihren Gewinn informiert. Achtet darauf, dass ihr @MuddaTui hier auf Xboxdynasty zu eurer Freundesliste hinzufügt oder aber ihre Freundesanfrage entgegennehmt, damit sie euch mit einer privaten Nachricht kontaktieren kann.

Spam-Hinweis: Beim Xboxdynasty Adventskalender geht es darum seine Meinung in einem ordentlichen Kommentar zu fünf unterschiedlichen News-Themen zu hinterlassen und nicht fünfmal unter die Adventskalender News zu posten. Also fünf „ordentliche“ Kommentare mit einer Meinung zum Thema zu fünf unterschiedlichen News am selben Tag. Wer spammt, dessen Account werden wir von der Auslosung sofort ausschließen und gegebenenfalls den Account sperren.

Wie bei allen Gewinnspielen gelten auch diesmal unsere allgemeinen Teilnahmebedingungen.

Falls ihr uns in Zukunft noch mehr und weiter unterstützen möchtet, dann richtet Xboxdynasty als Startseite (und wenn auch „nur“ in einem 2. Tab) ein und hinterlasst einen Follow auf unseren Kanälen:

Bitte teilt diese Meldung und die täglichen Adventskalender Tore mit euren Freunden und Bekannten, damit auch der Adventskalender im Jahr 2021 wieder ein voller Erfolg wird und wir 2022 weitermachen können.

Das gesamte Xboxdynasty Team wünscht euch eine tolle Adventskalender-Zeit!