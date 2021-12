Xboxdynasty Adventskalender: Tür 24 mit großartigen Geschenken geöffnet

Autor:, in / Xboxdynasty Adventskalender

Im Xboxdynasty Adventskalender 2021 verstecken sich heute zum letzten Mal tolle Preise. Schaut euch jetzt an, was es heute zu gewinnen gibt.

Der Xboxdynasty Adventskalender öffnet heute zum letzten Mal ein Türchen für euch und für dieses Türchen gelten besondere Regeln.

Wer einen Kommentar unter dieser Newsmeldung bis zum 29.12.2021 um 23:59 Uhr erstellt, nimmt automatisch an der Auslosung teil.

So könnt ihr euch ganz in Ruhe auf die Festtage konzentrieren und zu einem späteren Zeitpunkt auch noch mitmachen.

Xboxdynasty Adventskalender Tür 24 Preise

Xbox Fanpaket 1 bestehend aus:

Turtle Beach Stealth 700 Gen 2 Headset

Xbox One X Jacke schwarz XL

Xbox Elite Controller

Xbox Lampe

Xbox Fanpaket 2 bestehend aus:

Master Chief Numskull Christmas Pullover M

Xbox Hoodie M

Cyberpunk Controller

Xbox Fanpaket 3 bestehend aus:

Xbox Regenjacke XXL

Fortnite Controller

Final Fantasy Fanpaket mit äußerst seltenen Preisen:

Final Fantasy XIII-2 – Xbox 360 Crystal Limited Edition

Final Fantasy XIII Sammelfigur Lightning

Final Fantasy VII Remake Untersetzer

Final Fantasy VII Remake Aufnäher 1

Final Fantasy VII Remake Aufnäher 2

Square Enix Fingerhalter für Smartphone

Square Enix 3 in 1 USB-Kabel

Square Enix Karabinerhaken

Square Enix Kugelschreiber mit Beleuchtung

Square Enix Schlüsselanhänger mit Beleuchtung

Square Enix Einkaufstasche

Zusätzlich verlosen wir folgende Spiele im Doppel-Disc-Paket:

Judgment + Lost Judgment

Sniper Ghost Warrior Contracts + Sniper Ghost Warrior Contracts 2

Warriors Orochi 4 Ultimate + Samurai Warriors 5

Devil May Cry 5 Special Edition + Resident Evil 3

Alan Wake Remastered + Need for Speed Hot Pursuit Remastered

Back 4 Blood Deluxe Edition + Gears Tactics

Gewinnspiel mit drei Erlebnispakete für den Europa-Park

Dazu laden wir euch herzlich zum Europa-Park Erlebnis-Gewinnspiel ein. Klickt einfach auf das folgende Bild, um mehr über das Gewinnspiel zu erfahren:

Zusätzlich verlosen wir folgende Spiele einzeln:

Pumpkin Jack

Pangeon

Ultimate Fishing Simulator

Train Station Renovation

Rover Mechanic Simulator

Hinweis: Alle Gewinner werden via Privatnachricht von @MuddaTui über ihren Gewinn informiert. Achtet darauf, dass ihr @MuddaTui hier auf Xboxdynasty zu eurer Freundesliste hinzufügt oder aber ihre Freundesanfrage entgegennehmt, damit sie euch mit einer privaten Nachricht kontaktieren kann.

Spam-Hinweis: Beim Xboxdynasty Adventskalender geht es darum seine Meinung in einem ordentlichen Kommentar zu fünf unterschiedlichen News-Themen zu hinterlassen und nicht fünfmal unter die Adventskalender News zu posten. Also fünf „ordentliche“ Kommentare mit einer Meinung zum Thema zu fünf unterschiedlichen News am selben Tag. Wer spammt, dessen Account werden wir von der Auslosung sofort ausschließen und gegebenenfalls den Account sperren.

Wie bei allen Gewinnspielen gelten auch diesmal unsere allgemeinen Teilnahmebedingungen.

Falls ihr uns in Zukunft noch mehr und weiter unterstützen möchtet, dann richtet Xboxdynasty als Startseite (und wenn auch „nur“ in einem 2. Tab) ein und hinterlasst einen Follow auf unseren Kanälen:

Bitte teilt diese Meldung und die täglichen Adventskalender Tore mit euren Freunden und Bekannten, damit auch der Adventskalender im Jahr 2021 wieder ein voller Erfolg wird und wir 2022 weitermachen können.

Das gesamte Xboxdynasty Team wünscht euch eine tolle Adventskalender-Zeit!