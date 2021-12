Xboxdynasty Adventskalender: Wir verlosen drei Erlebnispakete für den Europa-Park

Autor:, in / Xboxdynasty Adventskalender

Wir verlosen die perfekte Kombination aus Freizeitspaß in Deutschlands größtem Freizeitpark und der separaten VR-Attraktion YULLBE im Europa-Park Erlebnis-Resort!

Wir von Xboxdynasty verlosen drei Erlebnispakete bestehend aus je 2 Tagestickets für den Europa-Park sowie 2 Tickets für das 30-minütige VR-Abenteuer YULLBE PRO!

Egal ob Jung oder Alt, in den 15 europäischen Themenbereichen des Europa-Park in Baden-Württemberg mit über 100 Attraktionen und traumhaften Shows ist für jeden etwas geboten. In virtuelle Welten geht es dann im immersiven VR-Abenteuer „Mission: Rulantica“.

Ausgestattet mit VR-Helm, Rucksack-PC sowie Hand- und Fußtrackern müssen die Spieler im Team mit bis zu acht Rekruten gegen den gefürchteten Gott Loki und die Meeresschlange Svalgur antreten.

Im Frühjahr 2022 wird außerdem das neue YULLBE PRO Abenteuer „Amber Blake: Operation Dragonfly“ starten, in dem die Spieler einen interaktiven Actionfilm mit einer knallharten Agentin, einem geheimnisvollen Bösewicht und einem nervenaufreibenden Finale vor der imposanten Skyline Singapurs erleben werden.

Die Tickets können bis Ende 2022 eingelöst werden. Weitere Informationen findet ihr unter www.europapark.de und www.yullbe.com

Hinweis: Die Gesundheit der Besucher und Mitarbeiter hat seit jeher für den Europa-Park höchste Priorität. Das gesamte Erlebnis-Resort bietet sicheres Freizeitvergnügen mit einem umfangreichen Hygienekonzept, das in enger Zusammenarbeit mit den örtlichen Behörden entwickelt wurde. Alle Informationen und Voraussetzungen zu eurem Aufenthalt im Europa-Park Erlebnis-Resort findet ihr zusammengefasst unter https://www.europapark.de/de/aktuelle-informationen.

So einfach nehmt ihr am Gewinnspiel teil:

Schreibt einen Kommentar direkt unter diese Gewinnspielmeldung und sagt uns, welche Attraktion ihr im Europa-Park unbedingt erleben möchtet.

Preise:

Drei Erlebnispakete für den Europa-Park Zwei Tagestickets für den Europa-Park sowie zwei Tickets für das 30-minütige VR-Abenteuer YULLBE PRO



Teilnahmeschluss ist der 26. Dezember 2021 um 23:59 Uhr. Es gelten die allgemeinen Teilnahmebedingungen. Alle Gewinner werden via Privatnachricht über ihren Gewinn informiert.

Hinweis: Die Gewinner werden via Privatnachricht von @MuddaTui über ihren Gewinn informiert. Achtet darauf, dass ihr @MuddaTui hier auf Xboxdynasty zu eurer Freundesliste hinzufügt oder aber ihre Freundesanfrage entgegennehmt, damit sie euch mit einer privaten Nachricht kontaktieren kann.

