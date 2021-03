Xboxdynasty Stream: Abstimmung für die Spiele der Gaming Night KW11/2021

Am Freitag starten wir von Xboxdynasty einen neuen Twitch Live-Stream. In der Gaming Night möchten wir mit euch zusammen spielen und gemeinsam die Online-Server unsicher machen.

Wer mitspielen möchte, muss mindestens 18 Jahre alt sein und ein funktionierendes Headset haben.

Damit ihr mitbestimmen könnt, welche Spiele in der Gaming Night gespielt werden, könnt ihr ab sofort für die mögliche Auswahl an Spielen abstimmen. Sollten uns in der Gaming Night aber die Mitspieler fehlen oder technische Schwierigkeiten einen Strich durch die Rechnung machen, könnte es sein, dass wir kurzfristig auf ein anderes Spiel ausweichen müssen. In der Regel sollte dies aber kein Problem sein. Trotzdem möchten wir euch darauf hinweisen.

Stimmt jetzt für die Spiele ab, die in der kommenden Gaming Night gespielt werden sollen:

Welche Spiele sollen am kommenden Freitag in der Gaming Night gespielt werden? Black Desert Online

Rogue Company

Overwatch

Path of Exile

ARK – Survival Evolved ( New Community Server) 21 votes ABSTIMMENERGEBNISSE

Xboxdynasty Live-Streams Termine KW11/2021

Montag: 15.03 – 20:30 Uhr Diablo 3

Dienstag: 16.03 – 19:30 Uhr Beach Buggy Racing 2: Island Adventure

Mittwoch: 17.03 – 20:30 Uhr TBA

Donnerstag: 18.03 – 19:00 Uhr Tom Clancy’s Rainbow Six Siege

Freitag: 19.03 – 20:00 Uhr Community Gaming Night



Bitte beachtet, dass alle Angaben ohne Gewähr sind. Technische oder lokale Probleme können immer dazu führen, dass kurzfristig ein Stream umgeplant werden muss.

Damit ihr keine Streams verpasst, empfehlen wir euch jetzt den Kanal von Xboxdynasty auf Twitch hier zu folgen und die Benachrichtigungen zu aktivieren. Welche Streams bisher geplant sind, findet ihr immer montags im Xboxdynasty Twitch Zeitplan für die neue Woche, wo ihr dann ebenfalls eine Erinnerung einrichten könnt.

Außerdem könnt ihr den Xboxdynasty Streamern auf Twitter folgen: xMufL & Thoridias83.

Mit dieser Aktion möchten wir euch die Möglichkeit geben die Gaming Night aktiv mitzugestalten. Sollten wir im Monat Januar 2021 feststellen, dass dafür kein Interesse besteht, werden wir diese extra Arbeit wieder einstellen. Also zeigt uns, dass ihr gerne für die Spiele abstimmen möchtet und schickt uns gerne jederzeit euer Feedback zu den Xboxdynasty Streams hier in den Kommentaren.