XboxDynasty Stream: Crimson Desert ab 16:30 Uhr auf Twitch

Ab 16:30 Uhr könnt ihr euch im XboxDynasty Live-Stream Crimson Desert auf der Xbox Series X anschauen.
Wir würden uns sehr darüber freuen, wenn ihr gleich einschaltet und uns im Chat begrüßen würdet. Gleich geht es los!
Hier seht ihr, was heute auf dem Programm steht:
- 20.03.2026 – 16:30:00 Uhr – Crimson Desert
- https://www.twitch.tv/xboxdynasty
Hier geht es zum Stream:
Wir würden uns sehr darüber freuen, wenn ihr auch heute wieder einschaltet und diesen Stream mit euren Freunden und Gruppen teilt.
- XboxDynasty auf Twitch folgen: Damit ihr keine Streams verpasst, empfehlen wir euch jetzt den Kanal von XboxDynasty auf Twitch hier zu folgen und die Benachrichtigungen zu aktivieren.
- XboxDynasty Stream-Plan: Welche Streams bisher geplant sind, findet ihr immer montags im XboxDynasty Twitch Zeitplan für die neue Woche, wo ihr dann ebenfalls eine Erinnerung einrichten könnt.
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6 Kommentare AddedMitdiskutieren
Ich wollt nur Bescheid sagen, dass ich nicht gucken komme.
Ja, da schließe ich mich an.
Ich lese die Zusammenfassung. Hab für sowas keine Muse
Viel Spaß beim streamen. 🙂
Hab kurz reingeschaut gut gemacht 😊
Kurz reingeschaut, sah doch gar nicht so schlecht aus auf der Series X.