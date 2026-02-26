XboxDynasty Stream: Marathon ab 20:30 Uhr auf Twitch

Ab 20:30 Uhr könnt ihr euch im XboxDynasty Live-Stream Marathon und mehr anschauen.
Hier seht ihr, was heute auf dem Programm steht:
- 26.02.2026 – 20:30 Uhr – Marathon
- https://www.twitch.tv/xboxdynasty
41 Kommentare AddedMitdiskutieren
Ich hab mir mit 3 Freunden gerade selbst ein Bild vom Spiel gemacht. Also fix bei Steam heruntergeladen und 2 Stunden angespielt. Wir sind uns alle nun endgültig einig … das Spiel ist definitiv nichts für uns und auch schon wieder deinstalliert.
Das der epileptische Grafikstyle grausig ist, wussten wir ja vorher schon. Aber auch alles andere ist einfach nicht stimmig. Und wer hat sich bitteschön die UI und wirklich schlimmen Menüs ausgedacht?
Ich bin mal gespannt, wie die Stimmen allgemein nach dem Wochenende ausfallen werden. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es eine wirkliche Konkurrenz zu anderen Shootern werden wird. Unabhängig davon ob man den Grafikstyle nun mag oder nicht, das gesamt Spiel (Menüs, Ladezeiten, Performance (PC), Movement, Gunplay und mehr) fühlt sich aktuell einfach nicht gut und stimmig an.
Auch alles völlig überladen, lahmes Gameplay, Grafiksteal gefällt nicht, viel zu lesen ….
Ah danke für eure Eindrücke. Das bestätigt genau das was ich bisher davon gesehen habe. Dann verpasse ich nun wirklich nichts damit.
Hab den Style in den Trailern schon sehr skeptisch betrachtet. Das klingt das sehr nach Flop. Schade. Ein neues gutes PVE hätte ich gerne gesehen
Wieder ein vergessenswertes Spiel, der große Müllhaufen concordartiger Titel wächst immer mehr.
Wer hätte das gedacht… es ist ein Flop mit Ansage.
Wird Sony nächstes Concord 2.0 ! Ich hoffe das ist der letzt versuch Live Service müll Games zu veröffentlichen!
Sorry, ich habs runtergeladen und Stream angeschaut, das ist wirklich laim, das wird nix Bungie, bestenfalls Nige.
Der Server Slam macht bisher richtig Bock! Die Aura und das visuelle Design sind einfach einzigartig, Bungie hat hier echt einen ganz eigenen Stil abgeliefert. Das Gunplay fühlt sich gewohnt präzise an, und die Spannung ist bei jedem Run spürbar.
Ja, die Spannung alles im Magen zu behalten 🙂
Freut mich das es dir gefällt. Aber das ist kein „eigener“ Art Stil , der wurde erst unerlaubt geklaut und später , weil man zu faul war sich was neues eigenes auszudenken außer gerichtlich mit Millionen legal übernommen .
So ehrlich muss man da schon bleiben .
„So ehrlich muss man da schon bleiben“
Du bist ein Paradebeispiel für Leute ohne eigene Meinung.
Was wurde genau geklaut, kannst du das mal hier erläutern?
Er spielt auf unerlaubt verwendete Artworks an. Da hat man sich inzwischen mit dem Künstler geeinigt. Wie man das auf das komplette Spiel münzen will, erschließt sich mir nicht wirklich.
Ich weiss ganz genau was er meint, aber er tut so als ob das ganze spiel auf diese Künstlerin fußt und diffamiert eigentlich die Künstler bei Bungie. Er plappert einfach der Masse nach und hat sogar höchstwahrscheinlich vergessen was geklaut wurde.
Wenn ich nach den Reaktionen hier gehe, dann scheint es größtenteils, wie erwartet, eher negativ angekommen zu sein, nur die üblichen Verdächtigen haben Spaß mit dem Spiel 🧐.
Kostenlos wirft sich da eben jeder gern rein.
Interessant wird es erst wenn man wirklich Geld hinlegen muss.
Bin gespannt wie die gesamt Bewertung nach dem Wochenende ausfallen wird .
Man darf auch die ganzen bezahlten Streamer nicht vergessen, bis da mal ein authentisches Gesamtbild entsteht muss mindestens eine Woche nach offizieller Veröffentlichung ins Land ziehen.
Ich hab es tatsächlich gestern (wurde gezwungen) auch mal angezockt und war halt überrascht. Es ist nicht so schlecht wie ich dachte aber macht halt schon nach ein paar Stunden kein Bock mehr. Leider ist halt der Grafikstil auch sehr ermüdend und wird die Massen spalten. Besser als gedacht aber immer noch schlecht genug um zu floppen.
Also ich bleibe bei meiner Meinung. Die meisten die es schlecht reden sind einfach unglaubliche noobs. Hab’s gestern 5 Stunden gespielt, mit verschiedenen Freunden. Manche wurden permanent von Bots zerlegt, die fanden es kacke. Was auch sonst. Verwöhnt von Arc Raiders 😀
Und jeder der sagt das die Grafik scheiße ist kann ich auch nicht ernst nehmen. Das kann mir keiner erzählen. Wenn es von Style nicht passt OK. Man muss sci fi nicht mögen aber bestimmt ist es nicht scheiße.
Ich find das Game geil. Einfach Mal mit der Ui auseinander setzen und nicht direkt Weinen. Ich finde es am Ende einfacher und übersichtlicher als Arc Raiders. Ich komme viel schneller im Menü an Punkte.
Ich Frage mich wie es Menschen geben kann die Tarkov spielen wenn Marathon schon zu schwer ist 😀
Haha das Spiel ist so f..king geil..Der Sound, die Grafik,die Gegner, der Thrill, die Lore ist soooooooo heftig. Die Charaktere wie Oni,Gaius,MIDA,haben gestern 4 Stunden gezockt, gleich wird gefrühstückt und zock mir die Seele ausm Leib. Ich hab mich soo hypemässig aufgeputscht bevor es rauskam und trotzdem wurde ich nicht enttäuscht, das passiert selten.
Obwohl so geiles Wetter ist…ouh man gerade schwer zu entscheiden.
Genauso geht’s mir auch. Alles passt zusammen. So will ich ein Extraction Shooter haben. Bedrohlich und gefährlich, mit geilen Sound und geiler Grafik. Gameplay ist Sau fordernd besonders wenn man lange überlebt.