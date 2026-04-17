XboxDynasty Stream: PRAGMATA ab 17:15 Uhr auf Twitch

Ab 17:15 Uhr könnt ihr euch im XboxDynasty Live-Stream PRAGMATA auf der Xbox Series X anschauen.
Wir würden uns sehr darüber freuen, wenn ihr gleich einschaltet und uns im Chat begrüßen würdet. Gleich geht es los!
Hier seht ihr, was heute auf dem Programm steht:
- 17.04.2026 – 17:15 Uhr – PRAGMATA
- https://www.twitch.tv/xboxdynasty
Hier geht es zum Stream:
Wir würden uns sehr darüber freuen, wenn ihr auch heute wieder einschaltet und diesen Stream mit euren Freunden und Gruppen teilt.
- XboxDynasty auf Twitch folgen: Damit ihr keine Streams verpasst, empfehlen wir euch jetzt den Kanal von XboxDynasty auf Twitch hier zu folgen und die Benachrichtigungen zu aktivieren.
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5 Kommentare AddedMitdiskutieren
Viel Spaß damit Leute. Bisher ist es mein Spiel des Jahres geworden. Ein fantastisches Spiel mit einzigartigem Gameplay 💚💚💚
Ich wünsche viel Spaß beim Zocken von PRAGMATA. Ich werde nicht reinschauen, da ich es Ende April selber spiele. 🙂
Es sei denn es gibt ein Gewinnspiel hier. 😁
Hatte das Spiel ueberhaupt nicht auf dem Schirm und bin vorher im Store auf die Demo… . Das Spiel ist klasse und die Vollversion hat sogar deutsche Sprachausgabe. Bin momentan noch mit Replaced beschäftigt das wirklich mega ist. Wer auf solche Spiele steht , klare Kaufempfehlung!
Soll ich oder soll ich nicht?
….
Nö, tut mir leid, kein Zuschauer 🙁
Die 2,5 Stunden überleb ich auch noch bevor ich selber loslege.
Hab ich wohl verpasst, trotzdem viel Spaß.