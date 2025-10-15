XboxDynasty Stream: ROG Xbox Ally X Hands-On ab 20:00 Uhr auf Twitch

Ab 20:00 Uhr könnt ihr euch im XboxDynasty Live-Stream das ROG Xbox Ally X anschauen. Heute packen wir das Handheld aus, richten es ein und werden uns unterschiedliche Spiele mit euch gemeinsam anschauen.
Wir würden uns sehr darüber freuen, wenn ihr gleich einschaltet und uns im Chat begrüßen würdet. Gleich geht es los!
Hier seht ihr, was heute auf dem Programm steht:
- 15.10.2025 – 20:00 Uhr – ROG Xbox Ally Hands-On
- https://www.twitch.tv/xboxdynasty
Hier geht es zum Stream:
Wir würden uns sehr darüber freuen, wenn ihr auch heute wieder einschaltet und diesen Stream mit euren Freunden und Gruppen teilt.
- XboxDynasty auf Twitch folgen: Damit ihr keine Streams verpasst, empfehlen wir euch jetzt den Kanal von XboxDynasty auf Twitch hier zu folgen und die Benachrichtigungen zu aktivieren.
- XboxDynasty Stream-Plan: Welche Streams bisher geplant sind, findet ihr immer montags im XboxDynasty Twitch Zeitplan für die neue Woche, wo ihr dann ebenfalls eine Erinnerung einrichten könnt.
- XboxDynasty Streamer: Außerdem könnt ihr den XboxDynasty Streamern auf Twitter folgen: xMufL & Thoridias83.
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.
11 Kommentare AddedMitdiskutieren
Viel Spaß allen
Wie? Bist du nicht dabei? 😀
Nicht bei den „aktiven in den Händen habern.“ 🫠
Ich bin immer noch nicht dazu gekommen mir ein Twitch Profil zu machen ist ja mit Amazon Prime irgendwie kostenlos 😅
Du kannst sogar ein Sub giften
Werde ich mir wohl anschauen, obwohl es sich für mich persönlich nicht wirklich lohnt, weil ich zu selten unterwegs zocke.
Dachte ich auch. Bis ich die Switch2 hatte. Seitdem ist das komplett gekippt. 😅☺️
Ich hab den Vorgänger seit knapp 2 Jahren und ich hab noch nie damit unterwegs gezockt. Aber sehr viel auf dem Bett, Lokus, Sofa und Balkon etc…. 🙂
Uuh… spannend. Vlt schaffe ich mal reinzuschauen
Ich bin einfach viel zu alt für das Teil!
Irgendwie frag ich mich auch was für eine Zielgruppe man verfolgt!
Die meisten Erwachsenen die sich sowas leisten können sitzen lieber gemütlich an der Konsole daheim und die jüngeren die damit zum Kollegen rennen haben nicht die Kohle für die teure Hardware!
Das Teil ist doch nicht Massentauglich oder?
Leute mit Partnern sind unteranderem die Zielgruppe.
Ich kenne soviele welche überwiegend auf Handhelds zocken weil die Freundinnen sonst stunk machen, wenn die Männer Stunden im Kabuff sind und zocken.
Also anstelle des Handyspiels dann einfach rdr2 auf der rog ally.
Sobald man eine Familie hat wird die Zeit zum zocken weniger, da kann so ein Teil viel ausmachen.