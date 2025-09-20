XboxDynasty: 8K-Grafik oder Akkulaufzeit – was zählt wirklich?

Neue XboxDynasty Community-Umfrage und Diskussionsrunde: 8K-Grafik oder Akkulaufzeit – was zählt wirklich?

Die Konsolenhersteller prahlen mit Teraflops, Raytracing und 8K-Auflösung – aber wenn der Controller nach zwei Stunden schlappmacht, ist all die Power plötzlich egal.

Team Grafik-Power: Für euch gilt: Je schärfer, desto besser. Pixel, Effekte, jede Reflexion – Hauptsache, das Spiel sieht aus wie ein Film. Akku? Nun ja… das Ladekabel ist euer Freund.

Team Durchhaltevermögen: Ihr sagt: Wer lange zockt, will nicht dauernd aufladen. Ihr nehmt lieber ein paar Details weniger, dafür aber stundenlange Sessions ohne Unterbrechung.

Also, XboxDynasty-Community: Worauf setzt ihr – die fotorealistische Pracht oder endlose Spielzeit ohne Ladepause?