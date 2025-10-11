XboxDynasty: Battlefield 6 Gewinnspiel am Wochenende – jetzt mitmachen

XboxDynasty User @BootieSweat hat weiterhin die Spendierhosen an und uns erneut einen Code für ein Gewinnspiel zur Verfügung gestellt. Dieses Mal trifft es das Spiel Battlefield 6. Herzlichen Dank an dieser Stelle für die erneute Code-Spende über das Kontaktformular.

Am Wochenende heißt es also wieder: Mitmachen, mitdiskutieren und gewinnen! Nur bis Sonntag, den 12.10.2025 um 23:59 Uhr, habt ihr die Chance, Battlefield 6 zu gewinnen!

So einfach nehmt ihr am XboxDynasty Gewinnspiel teil:

Sagt uns in den Kommentaren, welche Klasse ihr in Battlefield 6 am liebsten spielen würdet – Sturmsoldat (Assault), Pionier (Engineer), Versorgung (Support) oder vielleicht Aufklärung (Recon)? Sammelt mindestens 20 Kommentare im Newsbereich auf XboxDynasty bis Sonntagabend.

Teilnahmeschluss ist der 12. Oktober 2025 um 23:59 Uhr. Teilnahme ab 18! Es gelten die allgemeinen Teilnahmebedingungen. Alle Gewinner werden via Privatnachricht über ihren Gewinn informiert.

Also, XboxDynasty-Community: Seid ihr bereit für den nächsten Kriegsschauplatz? Dann ab in die Kommentare – wir drücken euch die Daumen!