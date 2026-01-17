XboxDynasty: Blitz-Gewinnspiel: Gewinnt nur heute Disco Simulator für Xbox

Wir von XboxDynasty verlosen gemeinsam mit Ultimate Games S.A. das spaßige Partyspiel: Disco Simulator. Die Lichter gehen an, der Bass dröhnt und die Tanzfläche wartet – aber bevor es losgeht, habt ihr die Chance, den Disco Simulator für Xbox zu gewinnen!
Aber Achtung: Das Gewinnspiel läuft nur heute und endet somit auch heute, am 17.01.2026.
So einfach nehmt ihr am XboxDynasty Gewinnspiel teil:
- Sagt uns, welche Art von Disco ihr eröffnen würdet oder welche Musikrichtung in eurer Disco dominieren würde
- Sammelt am 17.01.2026 mindestens 3 Kommentare im Newsbereich (auch ältere News) auf XboxDynasty – und schon seid ihr im Lostopf!
Teilnahmeschluss ist der 17. Januar 2026 um 23:59 Uhr. Es gelten die allgemeinen Teilnahmebedingungen. Alle Gewinner werden via Privatnachricht über ihren Gewinn informiert.
Dazu würden wir uns wahnsinnig freuen, wenn ihr uns auf folgenden Kanälen folgt:
Also, XboxDynasty-Community: Wer von euch hat Bock auf Party?
Ich würde auch ne 90er Jahre Disco aufmachen wegen der Art von Musik. 😁👍🏻
Elektro beats 🤜🏻 mit live Mc’s 😅 oder Miami Bass ✌🏻 ja ik schwör uff Bass 😅🤣
Entweder was hippes/modernes oder alternative/metal. Würde ich nach Umgebung entscheiden 😉
Puh, schwierig. Es gibt gefühlt im jeder Epoche gute Musik. Aber ich würde wahrscheinlich auf die guten 70er gehen. Die klassische Disco Ära.
80er jahre disco würde ich eröffnen
Bei mir müssten definitiv Rock und/oder Metal laufen 🤘
Ich würde ne Disco starten und sisters of Mercy und Depesche mode partys veranstalten so wie früher mit paar kumpels.
Ich passe, aber viel Glück allen! Hab beim überfliegen der Newsmeldungen erst „Disco Elysium“ gelesen xD