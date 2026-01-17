XboxDynasty: Blitz-Gewinnspiel: Gewinnt nur heute Disco Simulator für Xbox

Macht mit bei einem neuen XboxDynasty-Gewinnspiel. Dieses Mal gibt es das Xbox-Spiel Disco Simulator zu gewinnen!

Wir von XboxDynasty verlosen gemeinsam mit Ultimate Games S.A. das spaßige Partyspiel: Disco Simulator. Die Lichter gehen an, der Bass dröhnt und die Tanzfläche wartet – aber bevor es losgeht, habt ihr die Chance, den Disco Simulator für Xbox zu gewinnen!

Aber Achtung: Das Gewinnspiel läuft nur heute und endet somit auch heute, am 17.01.2026.

So einfach nehmt ihr am XboxDynasty Gewinnspiel teil:

Sagt uns, welche Art von Disco ihr eröffnen würdet oder welche Musikrichtung in eurer Disco dominieren würde Sammelt am 17.01.2026 mindestens 3 Kommentare im Newsbereich (auch ältere News) auf XboxDynasty – und schon seid ihr im Lostopf!

Teilnahmeschluss ist der 17. Januar 2026 um 23:59 Uhr. Es gelten die allgemeinen Teilnahmebedingungen. Alle Gewinner werden via Privatnachricht über ihren Gewinn informiert.

Dazu würden wir uns wahnsinnig freuen, wenn ihr uns auf folgenden Kanälen folgt:

Also, XboxDynasty-Community: Wer von euch hat Bock auf Party?