XboxDynasty: Blitz-Gewinnspiel: Gewinnt nur heute Disco Simulator für Xbox

19 Autor: , in News / XboxDynasty
Übersicht

Macht mit bei einem neuen XboxDynasty-Gewinnspiel. Dieses Mal gibt es das Xbox-Spiel Disco Simulator zu gewinnen!

Wir von XboxDynasty verlosen gemeinsam mit Ultimate Games S.A. das spaßige Partyspiel: Disco Simulator. Die Lichter gehen an, der Bass dröhnt und die Tanzfläche wartet – aber bevor es losgeht, habt ihr die Chance, den Disco Simulator für Xbox zu gewinnen!

Aber Achtung: Das Gewinnspiel läuft nur heute und endet somit auch heute, am 17.01.2026.

So einfach nehmt ihr am XboxDynasty Gewinnspiel teil:

  1. Sagt uns, welche Art von Disco ihr eröffnen würdet oder welche Musikrichtung in eurer Disco dominieren würde
  2. Sammelt am 17.01.2026 mindestens 3 Kommentare im Newsbereich (auch ältere News) auf XboxDynasty – und schon seid ihr im Lostopf!

Teilnahmeschluss ist der 17. Januar 2026 um 23:59 Uhr. Es gelten die allgemeinen Teilnahmebedingungen. Alle Gewinner werden via Privatnachricht über ihren Gewinn informiert.

Dazu würden wir uns wahnsinnig freuen, wenn ihr uns auf folgenden Kanälen folgt:

Also, XboxDynasty-Community: Wer von euch hat Bock auf Party?

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu XboxDynasty

19 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. Ralle89 67100 XP Romper Domper Stomper | 17.01.2026 - 09:18 Uhr

    Ich würde auch ne 90er Jahre Disco aufmachen wegen der Art von Musik. 😁👍🏻

    0
  2. Rotten 95005 XP Posting Machine Level 3 | 17.01.2026 - 09:20 Uhr

    Elektro beats 🤜🏻 mit live Mc’s 😅 oder Miami Bass ✌🏻 ja ik schwör uff Bass 😅🤣

    0
  3. Banshee3774 140992 XP Master-at-Arms Bronze | 17.01.2026 - 10:12 Uhr

    Entweder was hippes/modernes oder alternative/metal. Würde ich nach Umgebung entscheiden 😉

    0
  4. Orbit 32315 XP Bobby Car Bewunderer | 17.01.2026 - 10:20 Uhr

    Puh, schwierig. Es gibt gefühlt im jeder Epoche gute Musik. Aber ich würde wahrscheinlich auf die guten 70er gehen. Die klassische Disco Ära.

    0
  7. xXxTanithxXx 85275 XP Untouchable Star 3 | 17.01.2026 - 10:44 Uhr

    Ich würde ne Disco starten und sisters of Mercy und Depesche mode partys veranstalten so wie früher mit paar kumpels.

    0
  8. Terendir 152780 XP God-at-Arms Silber | 17.01.2026 - 10:48 Uhr

    Ich passe, aber viel Glück allen! Hab beim überfliegen der Newsmeldungen erst „Disco Elysium“ gelesen xD

    0

Hinterlasse eine Antwort