XboxDynasty: Blitz-Gewinnspiel: Gewinnt nur heute The Texas Chain Saw Massacre

Macht mit bei einem neuen XboxDynasty-Gewinnspiel. Dieses Mal gibt es das Horrorspiel The Texas Chain Saw Massacre zu gewinnen!

Wir von XboxDynasty verlosen gemeinsam mit Gun Interactive das ultimative Horror-Erlebnis: The Texas Chain Saw Massacre (ab 18 Jahren)!

Ihr habt den Wunsch, euch durch das Grauen zu kämpfen, um selbst herauszufinden, ob ihr Überlebenskünstler oder Opfer seid? Dann nichts wie los!

Aber Achtung: Das Gewinnspiel läuft nur heute und endet somit auch heute, am 18.01.2026! Also: Macht schnell mit, bevor Leatherface euch erwischt!

So einfach nehmt ihr am XboxDynasty Gewinnspiel teil:

Sammelt am 18.01.2026 mindestens 3 Kommentare im Newsbereich (auch ältere News) auf XboxDynasty.

Teilnahmeschluss ist der 18. Januar 2026 um 23:59 Uhr. Teilnahme ab 18! Es gelten die allgemeinen Teilnahmebedingungen. Alle Gewinner werden via Privatnachricht über ihren Gewinn informiert.

Also, XboxDynasty-Community: Wer von euch hat Bock auf The Texas Chain Saw Massacre?