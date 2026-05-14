XboxDynasty: Bollerwagen oder Konsole? Was bevorzugt ihr heute am Feiertag?

Christi Himmelfahrt 2026: Bollerwagen oder Konsole – was macht ihr am Vatertag?

Am 14. Mai 2026 ist wieder Christi Himmelfahrt – für viele auch als Vatertag bekannt. Während die einen mit dem Bollerwagen unterwegs sind, Bier trinken und draußen feiern, bleiben andere lieber zuhause und genießen den freien Tag vor der Konsole. Doch was überwiegt in der Gaming-Community?

Gerade moderne Online-Spiele und lange Singleplayer-Titel profitieren von solchen Feiertagen, an denen ungestört gezockt werden kann. Während draußen gefeiert wird, entsteht drinnen oft die perfekte Gelegenheit, Backlogs abzuarbeiten oder gemeinsam mit Freunden online durchzuziehen.

Umfrage: Bollerwagen oder Konsole?

Team Bollerwagen: Draußen unterwegs mit Freunden

Team Konsole: Gaming-Marathon statt Tour

Team Beides: Erst raus, dann zocken

Team Couch & Chill: Einfach entspannen ohne Stress

Team Online mit Freunden: Party Chat statt Bollerwagen

Die Frage bleibt damit jedes Jahr gleich: Klassische Vatertags-Tour oder doch lieber Controller statt Bollerwagen?