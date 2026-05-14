XboxDynasty: Bollerwagen oder Konsole? Was bevorzugt ihr heute am Feiertag?

Am 14. Mai 2026 ist wieder Christi Himmelfahrt – für viele auch als Vatertag bekannt. Während die einen mit dem Bollerwagen unterwegs sind, Bier trinken und draußen feiern, bleiben andere lieber zuhause und genießen den freien Tag vor der Konsole. Doch was überwiegt in der Gaming-Community?
Gerade moderne Online-Spiele und lange Singleplayer-Titel profitieren von solchen Feiertagen, an denen ungestört gezockt werden kann. Während draußen gefeiert wird, entsteht drinnen oft die perfekte Gelegenheit, Backlogs abzuarbeiten oder gemeinsam mit Freunden online durchzuziehen.
Umfrage: Bollerwagen oder Konsole?
- Team Bollerwagen: Draußen unterwegs mit Freunden
- Team Konsole: Gaming-Marathon statt Tour
- Team Beides: Erst raus, dann zocken
- Team Couch & Chill: Einfach entspannen ohne Stress
- Team Online mit Freunden: Party Chat statt Bollerwagen
Die Frage bleibt damit jedes Jahr gleich: Klassische Vatertags-Tour oder doch lieber Controller statt Bollerwagen?
47 Kommentare AddedMitdiskutieren
Erst Familie dann zocken 😉
Ein paar Filme mit der Familie, dann Crimson Desert.
Team heute arbeiten