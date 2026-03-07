XboxDynasty: Community-Umfrage: Xbox Next Project Helix – Wie viel würdet ihr zahlen?

Microsoft hat bestätigt, dass bereits an der nächsten Xbox mit dem Codenamen Xbox Project Helix gearbeitet wird. Die Konsole soll besonders leistungsstark sein und sogar sowohl Xbox- als auch PC-Spiele unterstützen.
Doch genau diese High-End-Ausrichtung könnte ihren Preis haben. Erste Einschätzungen aus der Branche gehen davon aus, dass die neue Konsole um die 1.000 Euro oder sogar darüber liegen könnte, möglicherweise zwischen etwa 999 € und 1.200 € – je nachdem, wie aggressiv Microsoft den Preis kalkuliert.
Jetzt interessiert uns eure Meinung:
Was wäre eure persönliche Schmerzgrenze für die neue Xbox?
- Bis 500 € – Mehr darf eine Konsole einfach nicht kosten.
- 600–700 € – Teuer, aber für neue Hardware noch okay.
- 800–900 € – Wenn Leistung und Spiele stimmen.
- 1000 € – Für echte Next-Gen-Power würde ich es zahlen.
- Über 1000 € – Wenn es quasi ein Konsolen-PC wird.
- Kommt mir nicht ins Haus – Dafür kaufe ich mir lieber einen Gaming-PC.
- Wechsler: Ich steige auf PlayStation um.
Also, XboxDynasty-Community: Wo liegt eure Schmerzgrenze für die nächste Xbox-Generation?
Werde eher zur PS6 oder einem richtigen Gaming PC wechseln, den man dann auch aufrüsten kann.
Mit der Multiplattform Ausrichtung von MS ist eine Xbox überflüssig geworden.
Hab ja aber noch meine Series X, solange die Games da mit 60fps laufen bin ich zufrieden, brauche keine Ultra Settings sondern ne gute Story bei Games und flüssig muss es laufen, also 60fps.
900€ ist meine Schmerzgrenze, wenn alles passt.
Ich würde bis 1000 euro gehen. Meine Begründung –
Wir reden von AMD, die es momentan nichtmal schaffen im Desktop Bereich eine 5070 ti zu schlagen.
Da es eine APU wird und der Release 27/28 stattfinden soll, gehe ich von einer Leistung im Bestfall maximal 5080 aus, was zu dieser Zeit bezogen auf PC Hardware auch schon wieder veraltet sein wird.
Da es sich um PC Spiele handelt, wird es wohl auch zur Optimierung nur die üblichen PC Settings geben.
Ich würde dann eher 1000 drauflegen, mir die 6000/7000er Serie von Nvidia holen und weiter auf ein upgradebares / freies System setzen.