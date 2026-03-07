Willkommen zu einer neuen XboxDynasty-Community-Umfrage: Xbox Next Project Helix – Wie viel würdet ihr zahlen?

Microsoft hat bestätigt, dass bereits an der nächsten Xbox mit dem Codenamen Xbox Project Helix gearbeitet wird. Die Konsole soll besonders leistungsstark sein und sogar sowohl Xbox- als auch PC-Spiele unterstützen.

Doch genau diese High-End-Ausrichtung könnte ihren Preis haben. Erste Einschätzungen aus der Branche gehen davon aus, dass die neue Konsole um die 1.000 Euro oder sogar darüber liegen könnte, möglicherweise zwischen etwa 999 € und 1.200 € – je nachdem, wie aggressiv Microsoft den Preis kalkuliert.

Jetzt interessiert uns eure Meinung:

Was wäre eure persönliche Schmerzgrenze für die neue Xbox?

Bis 500 € – Mehr darf eine Konsole einfach nicht kosten.

– Mehr darf eine Konsole einfach nicht kosten. 600–700 € – Teuer, aber für neue Hardware noch okay.

– Teuer, aber für neue Hardware noch okay. 800–900 € – Wenn Leistung und Spiele stimmen.

– Wenn Leistung und Spiele stimmen. 1000 € – Für echte Next-Gen-Power würde ich es zahlen.

– Für echte Next-Gen-Power würde ich es zahlen. Über 1000 € – Wenn es quasi ein Konsolen-PC wird.

– Wenn es quasi ein Konsolen-PC wird. Kommt mir nicht ins Haus – Dafür kaufe ich mir lieber einen Gaming-PC.

– Dafür kaufe ich mir lieber einen Gaming-PC. Wechsler: Ich steige auf PlayStation um.

Also, XboxDynasty-Community: Wo liegt eure Schmerzgrenze für die nächste Xbox-Generation?