XboxDynasty: Digital oder Disc – wie zockt ihr eure Games heute?

Ihr habt das Spiel gekauft, der Download läuft – oder ihr steckt gerade die glänzende Disc ein. Zwei Wege, ein Ziel: Zocken. Doch der Pfad dahin ist eine Grundsatzfrage, fast so alt wie das erste Laufwerk:
Digital oder Disc – wie zockt ihr eure Games im Jahr 2025?
Team Digital, ihr lebt in der Zukunft. Keine Regale, keine Schachteln, kein nervöses Suchen nach der Hülle mit dem Code. Mit einem Klick ist alles da – sofort spielbereit, Tag und Nacht. Klar, die Internetverbindung muss mitspielen, aber hey… was sind schon 120 GB?
Team Disc, ihr haltet echte Spiele noch in der Hand. Ihr liebt das Klacken beim Einlegen, den Geruch frisch ausgepackter Anleitungen (falls überhaupt noch vorhanden, sonst muss eben das Wendecover herhalten) – und das Gefühl, ein Spiel auch wirklich zu besitzen. Außerdem: Wer kein Regal voller Spiele hat, hat nicht gezockt, oder?
Also, XboxDynasty-Community – wie sieht’s bei euch aus? Download oder Datenträger? Bits oder Plastik? Sofortzugang oder Sammel-Ehre? Stimmt ab, diskutiert mit – und keine Sorge: Es ist genug Speicherplatz für alle Meinungen da.
Digital…
Bei Microsoft muss ich mir bei den drei großen Konsolen Hersteller am wenigsten Sorgen machen…dass meine Bibliothek geschlossen wird. 😎
Das Ökosystem von Xbox ist einfsch pure 💚
„Download oder Datenträger?“
Als wenn man den Download noch umgehen könnte 😄
Digital
Nach dem fünften Laufwerk welches alles bis auf Xbox One Spiele liest… Nur noch Digital.
Seit zig Jahren nur noch digital. Ist halt deutlich einfacher sich einfach einen Key im Internet zu kaufen oder ein Spiel aus dem Store zu saugen. Früher hatte man in der Verpackung wenigstens noch ein schönes Handbuch in dem man drin rum geblättert hat. Heutzutage hat man nur noch eine leere Hülle
Beides. Hab im PC noch ein LW verbaut auf den Konsolen bis zur PS 4 hab ich meine Games noch physisch im Regal.
Aber ältere Systeme und Konsolen emuliere ich überwiegend nur noch, vor allem, um wertvolle Originale zu schützen.
Neue Games PC dann nur noch digital. Da war das letzte Game neu boxed Cyberpunk 2077 day one, was ja dann doch ohnehin heruntergeladen werden musste xD