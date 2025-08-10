XboxDynasty: Digital oder Disc – wie zockt ihr eure Games heute?

Ihr habt das Spiel gekauft, der Download läuft – oder ihr steckt gerade die glänzende Disc ein. Zwei Wege, ein Ziel: Zocken. Doch der Pfad dahin ist eine Grundsatzfrage, fast so alt wie das erste Laufwerk:

Digital oder Disc – wie zockt ihr eure Games im Jahr 2025?

Team Digital, ihr lebt in der Zukunft. Keine Regale, keine Schachteln, kein nervöses Suchen nach der Hülle mit dem Code. Mit einem Klick ist alles da – sofort spielbereit, Tag und Nacht. Klar, die Internetverbindung muss mitspielen, aber hey… was sind schon 120 GB?

Team Disc, ihr haltet echte Spiele noch in der Hand. Ihr liebt das Klacken beim Einlegen, den Geruch frisch ausgepackter Anleitungen (falls überhaupt noch vorhanden, sonst muss eben das Wendecover herhalten) – und das Gefühl, ein Spiel auch wirklich zu besitzen. Außerdem: Wer kein Regal voller Spiele hat, hat nicht gezockt, oder?

Also, XboxDynasty-Community – wie sieht’s bei euch aus? Download oder Datenträger? Bits oder Plastik? Sofortzugang oder Sammel-Ehre? Stimmt ab, diskutiert mit – und keine Sorge: Es ist genug Speicherplatz für alle Meinungen da.