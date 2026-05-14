XboxDynasty: Early Unlock im Gaming: Paywall für Spielzeit oder fairer Vorteil für Premium-Käufer?

Immer häufiger bieten Publisher sogenannte Premium-Editionen an, die Spielern einen früheren Zugriff auf neue Titel ermöglichen – meist drei bis fünf Tage vor dem offiziellen Release. Was für einige ein willkommener Headstart ist, sorgt bei anderen für Kritik: Wird hier echter Mehrwert geboten oder schlichtweg Spielzeit hinter einer Paywall versteckt?
Umfrage: Früher spielen durch Premium Editionen – fair oder Paywall?
„Wer mehr zahlt, darf früher spielen – ist das noch fair?“
- Team Fair: Premium-Käufer bekommen nur einen Bonus für ihren Preis
- Team Unfair: Spielzeit sollte für alle gleichzeitig starten
- Team Kommt drauf an: Bei Singleplayer ok, bei Multiplayer problematisch
- Team Ich kaufe trotzdem Premium: Wenn mich das Spiel wirklich interessiert
- Team Das nervt: Bewusst verzögerter Standard-Release ist fragwürdig
Wie seht ihr das und zu welchem Team gehört ihr?
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Für mich fehlt Team: Ist mir egal