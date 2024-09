XboxDynasty: Ein Mid-Gen-Upgrade für 799,99 Euro?

In einer neuen XboxDynasty Community Umfrage möchten wir von euch wissen: Was haltet ihr von einem Mid-Gen-Upgrade für 799,99 Euro?

Sony hat mit der PlayStation 5 Pro die Bombe platzen lassen, wobei der Anschaffungspreis von 799,9 Euro für viele eher das eingeplante Budget zum Platzen bringt.

Das japanische Unternehmen stellt dabei am 7. November die PS5 Pro ohne Laufwerk und ohne Standfuß in die Regale, was für weitere hitzige Diskussionen sorgt, da man dieses Zubehör separat kaufen muss, was den Preis auf rund 950,- Euro anhebt.

Doch wie seht ihr das? Ist ein Mid-Gen-Upgrade (ohne Laufwerk, ohne Standfuß) für einen Preis von 799,99 Euro gerechtfertigt? Oder wäre das eher eine Preisregion für eine neue Generation? Wie denkt ihr darüber und schon kommen wir zu einer neuen XboxDynasty Community Frage:

Was haltet ihr von einem Mid-Gen-Upgrade für 799,99 Euro?

Postet in den Kommentaren, was ihr von dem Preis von Sony und dessen PS5 Pro-Angebot haltet und diskutiert mit anderen in der Community über ein Mid-Gen-Upgrade für 799,99 €.