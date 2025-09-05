XboxDynasty: First-Party-Duell: Xbox oder PlayStation?

Neue XboxDynasty Umfrage und Diskussionsrunde: Welche Konsole hat die besseren First-Party-Spiele? Xbox oder PlayStation?

Wenn wir ehrlich sind: Beide Konsolen haben Power, beide haben Spiele – aber die wahre Frage lautet: Welche First-Party-Spiele von Sony oder Microsoft locken euch mehr?

Halo, Forza, Gears – ihr liebt es, wenn Master Chief den Helm poliert, der Controller beim Driften vibriert und ihr euch im Game Pass ständig neu verliebt. Team PlayStation: God of War, The Last of Us, Spider-Man – ihr schätzt epische Story-Blockbuster und schwört auf Singleplayer-Kunstwerke, bei denen die Gänsehaut schon im Intro beginnt.

Also, XboxDynasty-Community: Welche Spiele sind für euch das größere Argument – die von Xbox oder die von PlayStation?