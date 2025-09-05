XboxDynasty: First-Party-Duell: Xbox oder PlayStation?

Wenn wir ehrlich sind: Beide Konsolen haben Power, beide haben Spiele – aber die wahre Frage lautet: Welche First-Party-Spiele von Sony oder Microsoft locken euch mehr?
- Team Xbox: Halo, Forza, Gears – ihr liebt es, wenn Master Chief den Helm poliert, der Controller beim Driften vibriert und ihr euch im Game Pass ständig neu verliebt.
- Team PlayStation: God of War, The Last of Us, Spider-Man – ihr schätzt epische Story-Blockbuster und schwört auf Singleplayer-Kunstwerke, bei denen die Gänsehaut schon im Intro beginnt.
Also, XboxDynasty-Community: Welche Spiele sind für euch das größere Argument – die von Xbox oder die von PlayStation?
45 Kommentare AddedMitdiskutieren
Puhh schwierig!
Also wenn es wirklich nur um Playsi oder Xbox geht, dann nehme ich die Xbox.
Die Spiele fand ich einfach immer deutlich besser und an Halo bzw. Master Chief kommt einfach nichts ran.
Wenn es generell um Exclusives geht, dann natürlich Nintendo (wie könnte es anders sein. :-D)
Und bei Spielreihen Monkey Island und GTA San Andreas.
Gerade Monkey Island hat meine Sichtweise auf das Leben unfassbar stark geprägt. xD
Natürlich Xbox First-Party. Was Qualität und Abwechslung angeht sind die Xbox Game Studios der Konkurrenz meilenweit voraus. Punkt aus.
1st Party-Titel immernoch Playstation. Mit Halo und Gears z.b. konnte ich nie wirklich viel mit anfangen.
Beim Gesamtpaket tendiere ich langsam aber stetig dennoch Richtung Xbox.
Definitiv Xbox… ganz objektiv natürlich 🙂 Wenn ich mir eine Playsi kaufen würde, dann nur um darauf Grounded, FH und Gears Reloaded zu spielen 🙂
Schwierig.
Wenn man reine 1. Party Titel, also nur die der eigenen Studios nimmt haben sich beide nicht viel getan, wenn auch mit anderen Prämissen.
Zählt man die eingekauften allerdings hinzu dann lag Sony ganz klar vorne, allein schon durch die Masse.
Aktuell ist das wieder so eine Sache weil viele Titel schon in Entwicklung waren als MS die Studios gekauft hat. Sind sie damit 1. Party oder doch nicht weils ja vorher angefangen hat? ja, weil der Gropßteil der Entwicklung eben unter MS stattfand und nein weil die Idee dahinter und der Anfang vorher existierte.
Wenn man aber aktuell das nimmt was drunter steht dann hat MS jetzt ganz klar die Nase vorne.
Bin erst mit der Xbox One zur Konsole gekommen. Vorher nur PC Spieler gewesen, aber kannte schon das ein oder andere Exklusivspiel auf den Konsolen (Gears, Halo oder Gran Turismo). Später kam dann eine PS4 dazu, die ich sehr günstig bekommen hatte. Keine Ahnung, ob ich mir sonst eine gekauft hätte, da ich mit der Xbox sehr zufrieden war und die PS4 dann nur für Exklusivspiele genutzt habe.
Auf der Xbox One hatte ich fast jedes Exklusivspiel mitgenommen, während es auf der PS4 nur die Blockbuster waren, von ein paar kleinen Titeln abgesehen.
Hatte auf beiden Konsolen mit den Exklusivtiteln meinen Spaß, wobei ich von dem ein oder anderen PS4 Blockbuster eher enttäuscht war (Uncharted 4, God of War). Auf der Xbox waren auch nicht alle Titel brilliant, aber diese zwei sind mir in Erinnerung geblieben.
Mit der Series X und der PS5 halte ich es gleich, dass auf der PS5 nur Exklusivspiele gespielt werden. Bisher kam die PS5 dafür noch nicht häufig zum Einsatz.
Außer Stellar Blade und TLoU Part 1 gab es für mich bisher nichts interessantes. GoY könnte das nächste PS5 Spiel für mich werden.
Insgesamt muss ich sagen, das Microsoft für mich den interessanteren Spielkatalog hat. Die Spiele sind abwechslungsreicher und es wird fast jedes Genre bedient.
Auf Sonys Seite habe ich oft das Gefühl, kenne ich eins, kenne ich alle. Die Spiele sind zwar in der Präsentation und Inszenierung den Microsoft Spielen weit voraus, aber spielerisch überzeugen sie nicht immer.
Auf beiden Konsolen hatte ich unvergessliche Momente, aber ich bevorzuge die exklusiven Microsoft Spiele.
Es kommt wohl darauf an, was man mag:
Kinoreife Singleplayer Action Adventures mit sehr starkem Fokus auf Story -> Playstation.
Westliche RPGs, Shooter und Strategiespiele -> Xbox.
Multiplayer, kompetitiv oder Koop -> Xbox.
Da ich hauptsächlich Multiplayer Spiele spiele und im Singleplayer Bereich, wenn überhaupt, eher auf Titel wie Skyrim, Fallout, The Witcher, GTA oder Doom stehe, bei denen das Gameplay im Vordergrund steht (im Vergleich zu vielen Sony Spielen), ist die Antwort für mich ganz klar: Team Xbox weil mehr Gameplay, Vielfalt und Multiplayer.
Ganz klar für mich Playstation First Party …was Sony Playstation über 30jahre auf die Beine gestellt hat…einfach nur heftig ! 💙 Xbox hat auch paar gute bis sehr gute First Party Spiele aber nicht so in der Anzahl und Qualität aber trotzdem spielenswert 😉