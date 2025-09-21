XboxDynasty: Framerate oder Auflösung – was ist euch wichtiger?

Ihr sitzt vor der Konsole, das Spiel läuft – aber die Frage spaltet die Gamer-Seelen: Wollt ihr lieber butterweiche Bewegungen oder optische Pracht bis ins kleinste Detail?
- Team Framerate: Euch geht es um maximale Flüssigkeit. 60, 120 oder sogar 144 FPS – Hauptsache, das Gameplay läuft butterweich. Ruckeln? Unakzeptabel!
- Team Auflösung: Euch geht es um jedes Pixel. 4K, Texturen vom Feinsten, jede Reflexion perfekt – wenn das Spiel aussieht wie ein Film, ist alles andere zweitrangig.
Also, XboxDynasty-Community: Worauf setzt ihr – flüssiges Gameplay oder grafische Brillanz?
Team Framerate ✌🏻
Framerate 👍🏻
Framerate 🤔
Mir ist bei beidem ein Wert von ca 100 wichtig
Team Framerate
Ganz klar: Framerate