Xboxdynasty: Freunde Freitag mit der Community rund um MMOs

Autor:, in / Xboxdynasty

Ihr fühlt euch am wohlsten, wenn ihr die Geschichte mit anderen um euch herum erleben könnt? Dann schließt euch mit Helden aus der Xboxdynasty Community zusammen!

Ob Schurke im Mittelalter, Zauberer, Pyromane oder einfach überlebender eines Atomkrieges, die Szenarien der MMOs bieten für jede Fantasie und Vorliebe die passende Spielwelt mit den passenden Charakteren.

Erlebt ihr Rollenspiele lieber in großen und mit Menschen gefüllten Welten, werdet ihr in einem der zahlreichen MMOs sicherlich fündig. Von ESO zu Black Desert sogar bis hin zu The Division 2 stehen euch die unterschiedlichsten Welten, die ihr erkunden und erleben könnt, zur Auswahl.

Fehlen euch jetzt noch die richtigen Leute oder sucht ihr lediglich eine neue Gruppe für ein neues Abenteuer, dann meldet euch doch in den Kommentaren. Hier werdet ihr sicher neue Begleiter finden. Wer weiß, vielleicht wird auch die ein oder andere neue Gilde gegründet?

Wie zu jedem Freunde Freitag einfach den Gamertag und die bevorzugten Spiele in die Kommentare. Seid nicht schüchtern, kommt zusammen und erobert gemeinsam die riesigen Welten.

Findet weitere Freunde in folgenden Genres: