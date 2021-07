Xboxdynasty: Freunde Freitag mit der Community rund um Shooter

Beim Xboxdynasty „Freunde Freitag“ möchten wir euch die Möglichkeit geben innerhalb der Community neue Freunde und Mitspieler zu finden. Dabei werden wir jeden Freitag einen Aufruf starten und diesen in unterschiedlichen Kategorien zuordnen, damit es kein zu großes Durcheinander gibt.

Am ersten Xboxdynasty Community Freunde Freitag dreht sich alles um Shooter. Egal, ob ihr gerne Battlefield, Call of Duty, Apex Legends, Rainbow Six oder einen anderen Shooter gerne spielt, solltet ihr Mitspieler suchen, dann meldet euch in den Kommentaren mit eurem Xbox LIVE Gamertag und schreibt dazu, welche Shooter ihr gerne spielt und wo euch noch Mitspieler fehlen. Gerne könnt ihr auch weiter ins Detail gehen, falls ihr bestimmte Achievements freischalten möchtet oder Team-Partner für ganz bestimmte Spielmodi sucht. Je mehr Details ihr angebt, desto besser!

Wir hoffen euch mit dieser Aktion eine Anlaufstelle für mögliche Mitspieler hier auf Xboxdynasty.de bieten zu können. Dazu empfehlen wir euch dem Xboxdynasty Club auf Xbox LIVE beizutreten, um weitere Spieler zu treffen und euch auszutauschen.