XboxDynasty: Game Pass vs. PlayStation Plus – wer hat das bessere Abo?

Neue XboxDynasty Diskussionsrunde und Umfrage: Xbox Game Pass vs. PlayStation Plus – wer hat das bessere Abo?

Abos sind längst fester Teil der Gaming-Welt. Doch die Frage spaltet: Welcher Service liefert euch wirklich mehr?

Team Game Pass: Für euch gibt’s nichts Besseres. Day-One-Releases, eine riesige Bibliothek und ständig neue Spiele – ihr fühlt euch wie im All-you-can-eat-Buffet. Nur eben ohne Bauchschmerzen.

Team PlayStation Plus: Ihr sagt: Qualität statt Quantität. Ihr habt die Klassiker, ihr habt starke Third-Party-Titel und freut euch, wenn der Backlog wächst. Auch wenn man manchmal genau das Spiel sucht, das nicht dabei ist.

Also, XboxDynasty-Community: Wem gebt ihr eure Stimme – dem Spiele-Buffet von Xbox oder dem Klassiker-Regal von PlayStation?