XboxDynasty: Game Pass vs. PlayStation Plus – wer hat das bessere Abo?

Abos sind längst fester Teil der Gaming-Welt. Doch die Frage spaltet: Welcher Service liefert euch wirklich mehr?
- Team Game Pass: Für euch gibt’s nichts Besseres. Day-One-Releases, eine riesige Bibliothek und ständig neue Spiele – ihr fühlt euch wie im All-you-can-eat-Buffet. Nur eben ohne Bauchschmerzen.
- Team PlayStation Plus: Ihr sagt: Qualität statt Quantität. Ihr habt die Klassiker, ihr habt starke Third-Party-Titel und freut euch, wenn der Backlog wächst. Auch wenn man manchmal genau das Spiel sucht, das nicht dabei ist.
Also, XboxDynasty-Community: Wem gebt ihr eure Stimme – dem Spiele-Buffet von Xbox oder dem Klassiker-Regal von PlayStation?
28 Kommentare AddedMitdiskutieren
Playstation was??
Ich benutze keine Abos. Kaufen und spielen heißt meine Devise. Ohne Zeitdruck und Angst das Spiel könnte jederzeit rausfliegen.
Game Pass. What else?
Wer das bessere Abo hat?
Ich. Ansonsten auch sehr viele andere 🤣
Habe GPU abonniert.
Ich finde beide haben Ihre Vor- und Nachteile. Zu teuer sind beide Dienste geworden. Aktuell läuft nur das Nintendo Online Abo.
100% der Gamepass. Auf Konsole und PC spielen, plus viele Spiele ab Tag eins spielen, unschlagbar.
Im Kern sind beide Abos fast gleich und die Abweichung sogar teilweise einfach nur zeitlich bedingt. Da kommt mal das eine Spiel hier früher, dann das andere dort.
Aber das Meiste ist in beiden Katalogen drin.
MS hat den großen Vorteil das die eigenen Spiele mit drin sind. Sony hat dafür das bessere Cloud Gaming, warum MS da auch immer hinterherhinkt 🙁
Ich seh da auf jeden Fall aber Ultimate definitiv vor Premium.
Aber im Grunde hängt alles vom eigenen Spielverhalten ab. Sind irgendwo mehr Spiele drin die einen selbst interessieren ist das logischerweise das bessere Abo egal was im anderen drin sein mag.
Gamepass ohne Frage