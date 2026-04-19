XboxDynasty: Gewinnpiel: Gewinnt nur heute MOUSE: P.I. For Hire für Xbox

Macht mit bei einem neuen XboxDynasty-Gewinnspiel! Gewinnt nur heute MOUSE: P.I. For Hire für Xbox.

XboxDynasty User @BootieSweat hat immer noch die Spendierhosen an und uns einen Xbox-Code für ein MOUSE: P.I. For Hire-Gewinnspiel zur Verfügung gestellt. Herzlichen Dank!

Somit habt ihr wieder hier auf XboxDynasty die einmalige Chance, ein großartiges Spiel zu gewinnen!

Doch auch diese Aktion ist zeitlich stark begrenzt und läuft ausschließlich am heutigen Sonntag. Teilnehmer haben damit nur ein kurzes Zeitfenster, um ihre Gewinnchance zu nutzen.

So einfach nehmt ihr heute am XboxDynasty Gewinnspiel teil:

Sammelt heute am 19.04.2026 um 23:59 Uhr mindestens 10 Kommentare im Newsbereich (auch ältere News) auf XboxDynasty.

Es gelten die allgemeinen Teilnahmebedingungen. Alle Gewinner werden via Privatnachricht über ihren Gewinn informiert.

Außerdem würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns auf folgenden Kanälen folgt:

Um also automatisch im Lostopf zu landen, müsst ihr bis Sonntagabend, 19.04.2026, um 23:59 Uhr, mindestens 10 Kommentare in aktuellen oder auch älteren News auf XboxDynasty gesammelt haben.

Je aktiver ihr seid, desto näher kommt ihr dem Gewinn! Also, XboxDynasty-Community: Gebt Gas in den Kommentaren und sichert euch eure Chance auf MOUSE: P.I. For Hire.

Doch damit nicht genug, denn weitere Gewinnspiele warten schon auf eure Teilnahme: