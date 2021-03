Xboxdynasty: Gewinnspiel 2: Gewinnt dieses Wochenende ein PUBG-Fanpaket

Ab sofort haben alle Mitglieder von Xboxdynasty.de wieder einmal die großartige Möglichkeit ein PUBG-Fanpaket zu gewinnen! Also lasst euch diese einmalige Chance nicht entgehen, macht jetzt beim PUBG-Gewinnspiel hier auf Xboxdynasty mit und teilt das Gewinnspiel mit euren Freunden und in euren Gruppen.

So einfach nehmt ihr am PUBG Gewinnspiel teil:

Legt ein Profilbild für euren Xboxdynasty Account an Schreibt einen Kommentar und sagt uns, welche Waffe euch in PUBG am besten gefällt

Unter allen Einsendungen verlosen wir dieses Wochenende ein PUBG-Fanpaket und drücken euch dabei wieder ganz neidisch die Daumen.

Noch einmal der Hinweis: Alle User, die teilnehmen, aber das folgende Profilbild haben, sind von der Auslosung ausgeschlossen:

Also nehmt euch die zwei Minuten Zeit, ladet ein JPG-Bild im Format 150×150 als Profilbild zu eurem Account hoch, schreibt einen Kommentar und sagt uns dabei, welche Map euch in PUBG am besten gefällt unter diese Meldung. Schon nehmt ihr garantiert an der Auslosung teil. Falls ihr bis hier hin gelesen habt und euch fragt, warum manche Profilbilder in den letzten Tagen verschwunden sind, dann gibt es hier die Antwort. Ja, total fies! Erst löschen wir eure Bilder und jetzt wollen wir, dass ihr neue erstellt. Aber alle zwei Jahre kann man ruhig mal ein neues Bild einstellen, oder?

Euer Profilbild ändert ihr auf eurer Profilseite: klickt neben Aktivität auf „Profil“ und „Profilbild ändern“.

Teilnahmeschluss ist der 14. März 2021 um 23:59 Uhr. Es gelten die allgemeinen Teilnahmebedingungen. Die Auslosung findet ein paar Tage nach Teilnahmeschluss statt. Alle Gewinner werden via Privatnachricht über ihren Gewinn informiert.

Hinweis: Die Gewinner werden via Privatnachricht von @MuddaTui über ihren Gewinn informiert. Achtet darauf, dass ihr @MuddaTui hier auf Xboxdynasty zu eurer Freundesliste hinzufügt oder aber ihre Freundesanfrage entgegennehmt, damit sie euch mit einer privaten Nachricht kontaktieren kann.

Zu gewinnen gibt es dieses PUBG-Paket:

Der Inhalt steht dabei ganz im Zeichen von “Safety First” im Esport: Neben einem Puzzle mit PGI.S Artwork enthält es ein “Welcome Kit” bestehend aus einer schicken Gesichtsmaske, Desinfektionsgel und -tüchern, sowie einer Schlafmaske zum Entspannen. Ein flauschiges Plüsch-Alpaka mit passendem PUBG Helm rundet das Paket ab.

Viel Glück!