XboxDynasty: Gewinnspiel: Beta-Codes für Call of Duty: Black Ops 7

Ein neues XboxDynasty Gewinnspiel startet: Sichert euch Beta-Codes für Call of Duty: Black Ops 7.

Morgen wird’s spannend auf XboxDynasty.de! Wir von XboxDynasty.de starten ein besonderes Gewinnspiel, bei dem ihr euch einen der begehrten Freischaltcodes für die Call of Duty: Black Ops 7 Beta sichern könnt.

Doch aufgepasst: Die Codes werden nicht einfach so vergeben – wir verstecken sie in unseren NEWS-Artikeln!

So einfach nehmt ihr am XboxDynasty Gewinnspiel teil:

Morgen erscheinen über den Tag verteilt mehrere News auf XboxDynasty.de.

In einigen Artikeln verstecken wir die exklusiven Call of Duty: Black Ops 7 Beta Freischaltcodes.

Wer schnell ist und einen Code entdeckt, ihn auf callofduty.com/de/ einlöst, kann direkt loslegen und sich in die Beta stürzen!

Also: Haltet morgen die Augen offen, klickt euch durch unsere News und schnappt euch euren Zugang zur Black Ops 7 Beta!

Darüber hinaus werden wir einen Call of Duty: Black Ops 7 Beta Livestream starten, wobei ihr noch einmal Beta Codes abstauben könnt.

Zum Start des Gewinnspiels stellen wir euch direkt drei Beta-Codes zur Verfügung:

Call of Duty: Black Ops 7 Beta Freischaltcode: M9M8-S7Y9Q-KR80 Call of Duty: Black Ops 7 Beta Freischaltcode: VPZS-ML5SV-LTED Call of Duty: Black Ops 7 Beta Freischaltcode: 1KDQ-MK7BW-XGMD *Auf https://www.callofduty.com/de/ einlösen.