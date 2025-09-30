XboxDynasty: Gewinnspiel: Beta-Codes für Call of Duty: Black Ops 7

Morgen wird’s spannend auf XboxDynasty.de! Wir von XboxDynasty.de starten ein besonderes Gewinnspiel, bei dem ihr euch einen der begehrten Freischaltcodes für die Call of Duty: Black Ops 7 Beta sichern könnt.
Doch aufgepasst: Die Codes werden nicht einfach so vergeben – wir verstecken sie in unseren NEWS-Artikeln!
So einfach nehmt ihr am XboxDynasty Gewinnspiel teil:
Morgen erscheinen über den Tag verteilt mehrere News auf XboxDynasty.de.
In einigen Artikeln verstecken wir die exklusiven Call of Duty: Black Ops 7 Beta Freischaltcodes.
Wer schnell ist und einen Code entdeckt, ihn auf callofduty.com/de/ einlöst, kann direkt loslegen und sich in die Beta stürzen!
Also: Haltet morgen die Augen offen, klickt euch durch unsere News und schnappt euch euren Zugang zur Black Ops 7 Beta!
Darüber hinaus werden wir einen Call of Duty: Black Ops 7 Beta Livestream starten, wobei ihr noch einmal Beta Codes abstauben könnt.
Zum Start des Gewinnspiels stellen wir euch direkt drei Beta-Codes zur Verfügung:
Call of Duty: Black Ops 7 Beta Freischaltcode: M9M8-S7Y9Q-KR80 Call of Duty: Black Ops 7 Beta Freischaltcode: VPZS-ML5SV-LTED Call of Duty: Black Ops 7 Beta Freischaltcode: 1KDQ-MK7BW-XGMD *Auf https://www.callofduty.com/de/ einlösen.
Nicht meins, war noch nie ein CoD Spieler. Wenn dann vielleicht nur die Kampagne, ansonsten bin ich raus.
Hab meinen eben selber bekommen und bekomme noch 2 durch vorstellen
Viel Spaß allen. CoD ist für mich tot. Lang lebe BF.
Aber… die Battlefield Beta konnte jeder spielen…
*Benzin ins Feuer gießt*
Die CoD Open Beta kann auch jeder spielen. 😉
Eben kurz reingeschaut, Gameplay sieht wirklich schwach aus. Und schaut eindeutig nach Infinite Warfare aus. Allein das mit Sliden – wer braucht das alles.
werde mir dieses Jahr Battlefield 6 zulegen. nach BO6 tue ich mir das nicht mehr an. BO7 landet zum Glück im Game Pass. werd ich wohl nur für Zombies zocken..
Ich würde vermutlich die Beta nicht mal testen, wenn man mir dafür Geld anbieten würde. Ne, danke, da bin ich raus.
Nix für mich aber viel Glück