XboxDynasty: Gewinnspiel mit 5x Tavern Manager Simulator für Xbox

14 Autor: , in News / XboxDynasty
Übersicht

Ein neues XboxDynasty-Gewinnspiel steht an und dieses Mal könnt ihr gleich 5x den Tavern Manager Simulator für Xbox abstauben!

Der Tavern Manager Simulator ist ab sofort auf Xbox One und Xbox Series X|S verfügbar und lässt euch in die Rolle eines Tavernenwirtes schlüpfen.

Von der Einrichtung über das Personal bis zur Bewirtung der Gäste – hier steht alles im Zeichen von Fantasy-Charme, Management, Ausbau und lustigen Mini-Games. Bereits auf dem PC sorgte der Titel für Begeisterung und kommt dort auf über 90 % positive Bewertungen.

Wir von XboxDynasty verlosen gemeinsam mit Ultimate Games S.A. fünfmal Tavern Manager Simulator für Xbox unter allen Lesern und Usern.

Aber Achtung: Das Gewinnspiel läuft nur für kurze Zeit und endet somit auch schon am 25. Januar 2026.

So einfach nehmt ihr am XboxDynasty Gewinnspiel teil:

  1. Sagt uns in den Kommentaren, welche Art von Taverne ihr eröffnen würdet – eher rustikal, edel, chaotisch, geheimnisvoll oder völlig abgedreht?
  2. Sammelt bis zum 25.01.2026 mindestens 20 Kommentare im Newsbereich (auch ältere News) auf XboxDynasty – und schon seid ihr im Lostopf!

Teilnahmeschluss ist der 25. Januar 2026 um 23:59 Uhr. Es gelten die allgemeinen Teilnahmebedingungen. Alle Gewinner werden via Privatnachricht über ihren Gewinn informiert.

Dazu würden wir uns wahnsinnig freuen, wenn ihr uns auf folgenden Kanälen folgt:

Das Gewinnspiel läuft nur für kurze Zeit – also schnell mitmachen und vielleicht bald die eigene Fantasy-Taverne eröffnen. Viel Glück, XboxDynasty-Community!

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu XboxDynasty

14 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. hellboy 21735 XP Nasenbohrer Level 1 | 16.01.2026 - 22:18 Uhr

    Ich mag ja diese verpeilten Berliner Eckkneipen-Originale. Wenn da ein Schultheiss Schild draußen dranhängt, ist alles klar. Gibt leider nicht mehr viele davon. Deshalb würde ich so eine eröffnen.

    0

Hinterlasse eine Antwort