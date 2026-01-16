XboxDynasty: Gewinnspiel mit 5x Tavern Manager Simulator für Xbox

Der Tavern Manager Simulator ist ab sofort auf Xbox One und Xbox Series X|S verfügbar und lässt euch in die Rolle eines Tavernenwirtes schlüpfen.
Von der Einrichtung über das Personal bis zur Bewirtung der Gäste – hier steht alles im Zeichen von Fantasy-Charme, Management, Ausbau und lustigen Mini-Games. Bereits auf dem PC sorgte der Titel für Begeisterung und kommt dort auf über 90 % positive Bewertungen.
Wir von XboxDynasty verlosen gemeinsam mit Ultimate Games S.A. fünfmal Tavern Manager Simulator für Xbox unter allen Lesern und Usern.
Aber Achtung: Das Gewinnspiel läuft nur für kurze Zeit und endet somit auch schon am 25. Januar 2026.
So einfach nehmt ihr am XboxDynasty Gewinnspiel teil:
- Sagt uns in den Kommentaren, welche Art von Taverne ihr eröffnen würdet – eher rustikal, edel, chaotisch, geheimnisvoll oder völlig abgedreht?
- Sammelt bis zum 25.01.2026 mindestens 20 Kommentare im Newsbereich (auch ältere News) auf XboxDynasty – und schon seid ihr im Lostopf!
Teilnahmeschluss ist der 25. Januar 2026 um 23:59 Uhr. Es gelten die allgemeinen Teilnahmebedingungen. Alle Gewinner werden via Privatnachricht über ihren Gewinn informiert.
Das Gewinnspiel läuft nur für kurze Zeit – also schnell mitmachen und vielleicht bald die eigene Fantasy-Taverne eröffnen. Viel Glück, XboxDynasty-Community!
Ich mag ja diese verpeilten Berliner Eckkneipen-Originale. Wenn da ein Schultheiss Schild draußen dranhängt, ist alles klar. Gibt leider nicht mehr viele davon. Deshalb würde ich so eine eröffnen.
Kein Hipster-Bier, sondern die traditionelle, Berliner Plörre! 😹
Hoch die Humpen!
Viel Glück
Ich würde ne edle Säuferkneipe aufmachen.