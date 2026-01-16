XboxDynasty: Gewinnspiel mit 5x Tavern Manager Simulator für Xbox

Ein neues XboxDynasty-Gewinnspiel steht an und dieses Mal könnt ihr gleich 5x den Tavern Manager Simulator für Xbox abstauben!

Der Tavern Manager Simulator ist ab sofort auf Xbox One und Xbox Series X|S verfügbar und lässt euch in die Rolle eines Tavernenwirtes schlüpfen.

Von der Einrichtung über das Personal bis zur Bewirtung der Gäste – hier steht alles im Zeichen von Fantasy-Charme, Management, Ausbau und lustigen Mini-Games. Bereits auf dem PC sorgte der Titel für Begeisterung und kommt dort auf über 90 % positive Bewertungen.

Wir von XboxDynasty verlosen gemeinsam mit Ultimate Games S.A. fünfmal Tavern Manager Simulator für Xbox unter allen Lesern und Usern.

Aber Achtung: Das Gewinnspiel läuft nur für kurze Zeit und endet somit auch schon am 25. Januar 2026.

So einfach nehmt ihr am XboxDynasty Gewinnspiel teil:

Sagt uns in den Kommentaren, welche Art von Taverne ihr eröffnen würdet – eher rustikal, edel, chaotisch, geheimnisvoll oder völlig abgedreht? Sammelt bis zum 25.01.2026 mindestens 20 Kommentare im Newsbereich (auch ältere News) auf XboxDynasty – und schon seid ihr im Lostopf!

Teilnahmeschluss ist der 25. Januar 2026 um 23:59 Uhr. Es gelten die allgemeinen Teilnahmebedingungen. Alle Gewinner werden via Privatnachricht über ihren Gewinn informiert.

Dazu würden wir uns wahnsinnig freuen, wenn ihr uns auf folgenden Kanälen folgt:

Das Gewinnspiel läuft nur für kurze Zeit – also schnell mitmachen und vielleicht bald die eigene Fantasy-Taverne eröffnen. Viel Glück, XboxDynasty-Community!