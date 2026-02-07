XboxDynasty: Gewinnspiel: Gewinnt beide Erweiterungen zu Control von Remedy

XboxDynasty Gewinnspiel am Wochenende: Gewinnt beide Erweiterungen zu Control von Remedy Entertainment!

Dieses Wochenende wird es mysteriös im ältesten Haus! XboxDynasty verlost beide DLC-Erweiterungen zum gefeierten Action-Adventure Control von Remedy Entertainment.

So einfach nehmt ihr am XboxDynasty Gewinnspiel teil:

Sammelt vom 06.02 bis zum 08.02.2026 mindestens 20 Kommentare im Newsbereich (auch ältere News) auf XboxDynasty.

Das gibt es zu gewinnen:

Control – Erweiterung 1: „Das Fundament“

In Das Fundament erwarten euch neue Story-Inhalte, zusätzliche Nebenmissionen sowie neue Waffen und Modifizierungen. Die Erweiterung taucht tief in die geheimnisvollen Ursprünge des Ältesten Hauses ein und erweitert das Universum von Control spürbar.

Control – Erweiterung 2: „AWE“

AWE bringt weitere Story-Inhalte, neue Nebenmissionen sowie zusätzliche Waffen und Modifizierungen ins Spiel.

In einem verlorenen Sektor untersuchte die Behörde einst die gefährlichsten aller gewandelten Weltereignisse. Die Aufzeichnungen wurden versiegelt, die Objekte weggesperrt – doch nach einem Durchbruch sind diese Mächte wieder auf freiem Fuß.

Teilnahme & Hinweis:

Das Gewinnspiel läuft nur dieses Wochenende

Ende: 08.02.2026 um 23:59 Uhr

Das Hauptspiel Control wird benötigt, um die beiden Erweiterungen spielen zu können

Teilnahmeschluss ist der 08. Februar 2026 um 23:59 Uhr. Es gelten die allgemeinen Teilnahmebedingungen. Alle Gewinner werden via Privatnachricht über ihren Gewinn informiert.

Falls ihr die DLCs noch nicht erlebt habt oder Control weiter vertiefen möchtet, habt ihr jetzt die perfekte Gelegenheit.

Mitmachen, Glück versuchen und zurück ins älteste Haus kehren! Viel Glück, euer XboxDynasty-Team.