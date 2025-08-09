XboxDynasty: Gewinnspiel: Gewinnt dieses Wochenende Wolfenstein II: The New Colossus Digital Deluxe Edition

In einem neuen XboxDynasty Gewinnspiel habt ihr nur heute die Möglichkeit, einen Code für das Spiel Wolfenstein II: The New Colossus in der Deluxe Edition zu gewinnen.

XboxDynasty User @Krawallier hat uns einen Code für ein Gewinnspiel zur Verfügung gestellt. Dieses Mal trifft es das Spiel Wolfenstein II: The New Colossus Digital Deluxe Edition. Herzlichen Dank an dieser Stelle für die erneute Code-Spende über das Kontaktformular.

In unserem brandneuen XboxDynasty-Gewinnspiel habt ihr nur dieses Wochenende die einmalige Chance, einen Code für Wolfenstein II: The New Colossus in der Deluxe Edition abzustauben!

Stürzt euch in den packenden Kampf gegen das Regime, erlebt eine mitreißende Story voller Action und erkämpft euch die Freiheit – in der Deluxe Edition mit zusätzlichen Inhalten für noch mehr Spielspaß!

Beantwortet die Frage weiter unten und schon seid ihr im Lostopf. Schnell sein lohnt sich – Montag ist es (wie so oft im Leben) zu spät!

So einfach nehmt ihr am XboxDynasty Gewinnspiel teil:

Schreibt einen Kommentar direkt unter dieser Meldung und verratet uns, welchen Shooter ihr euch von Microsoft für die Xbox am meisten wünscht? Ist es ein neues Quake, ein neues RAGE, ein weiterer Wolfenstein-Ableger oder etwas ganz anderes?

Teilnahme ab 18! Teilnahmeschluss ist der 10. August 2025 um 23:59 Uhr. Es gelten die allgemeinen Teilnahmebedingungen. Alle Gewinner werden via Privatnachricht über ihren Gewinn informiert.

Wir wünschen allen Teilnehmern auch bei diesem Gewinnspiel wieder viel Glück!