Xboxdynasty: Gewinnspiel: Gewinnt heute We Were Here

In einem neuen Xboxdynasty Gewinnspiel könnt ihr nur heute einen Code für We Were Here gewinnen. Also unbedingt mitmachen!

Xboxdynasty Mitglieder aufgepasst: Nur heute verlosen wir einen Code für We Were Here unter allen Mitgliedern in der Xboxdynasty Community. Also schnell mitmachen!

So einfach nehmt ihr am We Were Here Gewinnspiel teil:

Postet in den Kommentaren, direkt unter dieser Gewinnspiel-Meldung, mit wem ihr We Were Here zusammen spielen wollt und schon nehmt ihr automatisch an der Auslosung teil.

Einsendeschluss ist der 6. März 2021 um 23:59 Uhr. Es gelten die allgemeinen Teilnahmebedingungen. Die Gewinner werden via Privat Nachricht hier auf Xboxdynasty über ihren Gewinn informiert. Achtet darauf, dass ihr @MuddaTui hier auf Xboxdynasty zu eurer Freundesliste hinzufügt oder aber ihre Freundesanfrage entgegennehmt, damit sie euch mit einer privaten Nachricht kontaktieren kann, um Verzögerungen zu vermeiden.

Darüber hinaus würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns auf folgenden Kanälen folgt:

Wir wünschen allen Teilnehmern viel Glück bei diesem neuen Xboxdynasty Gewinnspiel!