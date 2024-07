XboxDynasty: Gewinnspiel: Gewinnt nur heute einen Call of the Wild DLC

Image: XboxDynasty / theHunter: Call of the Wild

Im neuen XboxDynasty Gewinnspiel habt ihr nur heute die Möglichkeit einen Code für den theHunter: Call of the Wild DLC Revier Parque Fernando zu gewinnen.

XboxDynasty User @Vossi73 hat uns einen Code für den theHunter: Call of the Wild DLC Revier Parque Fernando zur Verfügung gestellt. Herzlichen Dank an dieser Stelle für die Code-Spende über das Kontaktformular.

Das Spiel theHunter: Call of the Wild ist zudem im Xbox Game Pass verfügbar, was den DLC-Code noch interessanter machen könnte.

So einfach nehmt ihr am XboxDynasty Gewinnspiel teil:

Schreibt einen Kommentar direkt unter dieser Meldung und verratet uns, in welchem Revier ihr in theHunter: Call of the Wild gerne einmal jagen möchtet.

Teilnahmeschluss ist der 25. Juli 2024 um 23:59 Uhr. Es gelten die allgemeinen Teilnahmebedingungen. Alle Gewinner werden via Privatnachricht über ihren Gewinn informiert.

Ferner würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns auf folgenden Kanälen folgt:

Wir wünschen allen Teilnehmern auch diesen Monat wieder viel Glück!