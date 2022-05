XboxDynasty: Gewinnspiel: Gewinnt nur heute Royal Frontier für Xbox

Autor:, in / XboxDynasty

In einem neuen XboxDynasty Gewinnspiel verlosen wir heute das Spiel Royal Frontier für Xbox.

Ratalaika Games S.L. hat mit Royal Frontier ein weiteres Action-Adventure mit Strategie- und Rollenspielelementen veröffentlicht. Das Spiel ist für 6,99 Euro erhältlich und unterstützt Smart Delivery.

Heute habt ihr die einmalige Möglichkeit, das Spiel Royal Frontier für Xbox zu gewinnen!

So einfach nehmt ihr am Gewinnspiel teil:

Schreibt einen Kommentar direkt unter dieser Meldung und verratet uns, was ihr an diesem Wochenende auf eurer Xbox zocken werdet – und schon nehmt ihr automatisch an der Auslosung teil.

Teilnahmeschluss ist der 14. Mai 2022 um 23:59 Uhr. Es gelten die allgemeinen Teilnahmebedingungen. Alle Gewinner werden via Privatnachricht über ihren Gewinn informiert.

Hinweis: Außerdem werdet ihr mit etwas Glück vielleicht die Möglichkeit haben eure Gewinnchancen via Twitter, Facebook und mehr zu verbessern.

Behaltet dazu einfach unsere Kanäle im Auge:

Wir wünschen allen Teilnehmern viel Glück!