XboxDynasty: Gewinnspiel: Gewinnt nur heute Urban Jungle für Xbox

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Macht mit bei einem neuen XboxDynasty-Gewinnspiel! Gewinnt nur heute Urban Jungle für Xbox.

Heute habt ihr wieder hier auf XboxDynasty die einmalige Chance mit Urban Jungle ein spaßiges Xbox-Spiel zu gewinnen!

Doch die Aktion ist zeitlich stark begrenzt und läuft ausschließlich am heutigen Tag. Teilnehmer haben damit nur ein kurzes Zeitfenster, um ihre Gewinnchance zu nutzen.

So einfach nehmt ihr heute am XboxDynasty Gewinnspiel teil:

  • Sammelt heute am 02.05.2026 um 23:59 Uhr mindestens 5 Kommentare im Newsbereich (auch ältere News) auf XboxDynasty.

Es gelten die allgemeinen Teilnahmebedingungen. Alle Gewinner werden via Privatnachricht über ihren Gewinn informiert.

Außerdem würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns auf folgenden Kanälen folgt:

Um also automatisch im Lostopf zu landen, müsst ihr bis Samstagabend, 02.05.2026, um 23:59 Uhr, mindestens 5 Kommentare in aktuellen oder auch älteren News auf XboxDynasty gesammelt haben.

Je aktiver ihr seid, desto näher kommt ihr dem Gewinn! Also, XboxDynasty-Community: Gebt Gas in den Kommentaren und sichert euch eure Chance auf Urban Jungle.

Doch damit nicht genug, denn weitere Gewinnspiele warten schon auf eure Teilnahme:

Crimson Desert Collector's Edition Gewinnspiel

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

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8 Kommentare Added

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  1. Duck-Dynasty 179055 XP P3P3 L3 P3W P3W Shot 4 | 02.05.2026 - 10:21 Uhr

    5 Kommentare ist ja machbar 💪🏼
    Für mich selbst zwar nix, aber mindestens zwei hier im Haushalt würden das locker spielen. 🥳

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  2. Rotten 119845 XP Scorpio King Rang 4 | 02.05.2026 - 10:26 Uhr

    Tolle Aktion für diesen Samstag ✌🏻 dann ma allen viel Spaß beim mitmachen 😅

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  3. Vayne1986 48215 XP Hooligan Bezwinger | 02.05.2026 - 10:27 Uhr

    Cool. Danke für das Gewinnspiel. 💚 Wünsche allen viel Glück. 🍀

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  7. Lord Maternus 371845 XP Xboxdynasty Veteran Platin | 02.05.2026 - 11:28 Uhr

    Oh, das wäre cool. Vielen Dank für das Gewinnspiel und viel Glück an alle!

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