Macht mit bei einem neuen XboxDynasty-Gewinnspiel! Gewinnt nur heute Urban Jungle für Xbox.

Heute habt ihr wieder hier auf XboxDynasty die einmalige Chance mit Urban Jungle ein spaßiges Xbox-Spiel zu gewinnen!

Doch die Aktion ist zeitlich stark begrenzt und läuft ausschließlich am heutigen Tag. Teilnehmer haben damit nur ein kurzes Zeitfenster, um ihre Gewinnchance zu nutzen.

So einfach nehmt ihr heute am XboxDynasty Gewinnspiel teil:

Sammelt heute am 02.05.2026 um 23:59 Uhr mindestens 5 Kommentare im Newsbereich (auch ältere News) auf XboxDynasty.

Es gelten die allgemeinen Teilnahmebedingungen. Alle Gewinner werden via Privatnachricht über ihren Gewinn informiert.

Außerdem würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns auf folgenden Kanälen folgt:

Um also automatisch im Lostopf zu landen, müsst ihr bis Samstagabend, 02.05.2026, um 23:59 Uhr, mindestens 5 Kommentare in aktuellen oder auch älteren News auf XboxDynasty gesammelt haben.

Je aktiver ihr seid, desto näher kommt ihr dem Gewinn! Also, XboxDynasty-Community: Gebt Gas in den Kommentaren und sichert euch eure Chance auf Urban Jungle.

Doch damit nicht genug, denn weitere Gewinnspiele warten schon auf eure Teilnahme: