XboxDynasty: Gewinnspiel: Gewinnt Silent Hill f – aber nur dieses Wochenende

Macht mit bei einem neuen XboxDynasty Gewinnspiel! Gewinnt dieses Wochenende das Horrorspiel Silent Hill f!

XboxDynasty User @BootieSweat hat weiterhin die Spendierhosen an und uns einen Code für ein Gewinnspiel zur Verfügung gestellt. Dieses Mal trifft es das Spiel Silent Hill f. Dieses hatte eigentlich der User „The Hills have Shice“ gewonnen, aber er hat das Spiel schon und stellt es für ein weiteres kurzes Gewinnspiel erneut zur Verfügung. Herzlichen Dank!

Es heißt also wieder: Mitmachen, mitdiskutieren und gewinnen! Nur bis Sonntag, den 09.11.2025 um 23:59 Uhr, habt ihr noch einmal die Chance, Silent Hill f zu gewinnen!

So einfach nehmt ihr am XboxDynasty Gewinnspiel teil:

Sammelt mindestens 10 Kommentare im Newsbereich auf XboxDynasty bis Sonntagabend.

Teilnahmeschluss ist der 07. November 2025 um 23:59 Uhr. Teilnahme ab 18!

Es gelten die allgemeinen Teilnahmebedingungen. Alle Gewinner werden via Privatnachricht über ihren Gewinn informiert.

Außerdem würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns auf folgenden Kanälen folgt:

Also, XboxDynasty-Community: Seid ihr bereit für den Horror? Dann ab in die Kommentare – wir drücken euch die Daumen!