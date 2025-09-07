XboxDynasty: Gewinnspiel: Jetzt Hollow Knight Silksong gewinnen

Unglaublich aber wahr – wir von XboxDynasty verlosen Hollow Knight: Silksong unter allen Mitgliedern – jetzt mitmachen und (für viele Fans jetzt schon) das Spiel des Jahres gewinnen!

Noch ein Gewinnspiel auf XboxDynasty? Unfassbar, oder? Wir wollen euch so gut es geht etwas zurückgeben und danken für euer Vertrauen. Besucht uns weiter so oft es geht täglich, stündlich oder einfach jede freie Minute, und gebt euren Senf in den Kommentaren ab!

So könnt ihr auch das neueste Highlight am Gaming-Himmel gewinnen: Hollow Knight: Silksong! Und auch, wenn Hollow Knight: Silksong aktuell im Xbox Game Pass verfügbar ist – jetzt habt ihr die Chance, das Spiel für immer zu gewinnen und dauerhaft zu behalten!

Hollow Knight: Silksong Gewinnspiel

Sammelt vom 7. bis zum 14. September mindestens 400 XD-XP (20 Kommentare)

Teilnahmeschluss ist der 14. September 2025 um 23:59 Uhr. Es gelten die allgemeinen Teilnahmebedingungen. Alle Gewinner werden via Privatnachricht über ihren Gewinn informiert.

Also: Schaut regelmäßig auf XboxDynasty.de vorbei, haut in die Tasten und feuert eure Kommentare raus, und mit etwas Glück seid ihr bald stolzer Besitzer von Hollow Knight: Silksong für Xbox!

