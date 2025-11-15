XboxDynasty: Gewinnspiel mit ARC Raiders – aber nur dieses Wochenende

XboxDynasty User @BootieSweat hat weiterhin die Spendierhosen an und uns einen Code für ein Gewinnspiel zur Verfügung gestellt. Dieses Mal trifft es das Spiel ARC: Raiders. Herzlichen Dank!
Die XboxDynasty Community darf sich also wieder und wieder über neue Gewinnspiele freuen und nur dieses Wochenende habt ihr die Chance, den Überraschungshit ARC: Raiders abzustauben!
Ob Koop-Action, Sci-Fi-Flair oder packende Gefechte: Das Spiel hat bei vielen eingeschlagen – und jetzt könnt ihr euch euren eigenen Eindruck sichern.
So einfach nehmt ihr am XboxDynasty Gewinnspiel teil:
- Sammelt vom 14.11 bis zum 16.11 mindestens 20 Kommentare im Newsbereich (auch ältere News) auf XboxDynasty – bis Sonntagabend.
Teilnahmeschluss ist der 16. November 2025 um 23:59 Uhr. Teilnahme ab 18!
Es gelten die allgemeinen Teilnahmebedingungen. Alle Gewinner werden via Privatnachricht über ihren Gewinn informiert.
Das Gewinnspiel läuft nur dieses Wochenende – wer mitmachen will, sollte schnell sein und in die Tasten kloppen!
Also, XboxDynasty-Community: Seid ihr bereit, euch in die Kommentare und danach ins Gefecht zu stürzen?
Mache auch mit und sage danke für die Spenden.
@Zorn
Ihr seid auch auf bluesky
Viel Glück an alle.
Kaktus (19 fehlen) 😂
Mega Gewinnspiel… Dankeschön!
Danke an den Spender und viel Glück allen!
Viel Glück an alle.
Ich hab das Game schon, daher passe ich, aber wieder Mal Hut ab vor der spendablen Seele, top Gewinnspiel!
Der Spender hat aber einen sympatischen Namen 😀
… schon etwas anrüchig 😂