XboxDynasty: Gewinnspiel mit ARC Raiders – aber nur dieses Wochenende

Macht mit bei einem neuen XboxDynasty Gewinnspiel! Gewinnt dieses Wochenende den Überraschungshit ARC: Raiders!

XboxDynasty User @BootieSweat hat weiterhin die Spendierhosen an und uns einen Code für ein Gewinnspiel zur Verfügung gestellt. Dieses Mal trifft es das Spiel ARC: Raiders. Herzlichen Dank!

Die XboxDynasty Community darf sich also wieder und wieder über neue Gewinnspiele freuen und nur dieses Wochenende habt ihr die Chance, den Überraschungshit ARC: Raiders abzustauben!

Ob Koop-Action, Sci-Fi-Flair oder packende Gefechte: Das Spiel hat bei vielen eingeschlagen – und jetzt könnt ihr euch euren eigenen Eindruck sichern.

So einfach nehmt ihr am XboxDynasty Gewinnspiel teil:

Sammelt vom 14.11 bis zum 16.11 mindestens 20 Kommentare im Newsbereich (auch ältere News) auf XboxDynasty – bis Sonntagabend.

Teilnahmeschluss ist der 16. November 2025 um 23:59 Uhr. Teilnahme ab 18!

Es gelten die allgemeinen Teilnahmebedingungen. Alle Gewinner werden via Privatnachricht über ihren Gewinn informiert.

Außerdem würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns auf folgenden Kanälen folgt:

Das Gewinnspiel läuft nur dieses Wochenende – wer mitmachen will, sollte schnell sein und in die Tasten kloppen!

Also, XboxDynasty-Community: Seid ihr bereit, euch in die Kommentare und danach ins Gefecht zu stürzen?