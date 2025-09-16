XboxDynasty: Gewinnspiel mit Borderlands 4 gestartet

Knarre laden, Kammerjäger starten – und ab in das neue Borderlands 4 Gewinnspiel auf XboxDynasty.de!

XboxDynasty User @BootieSweat hat wieder die Spendierhosen an und uns erneut einen Code für ein Gewinnspiel zur Verfügung gestellt. Dieses Mal trifft es das Spiel Borderlands 4. Herzlichen Dank an dieser Stelle für die erneute Code-Spende über das Kontaktformular.

Wir von XboxDynasty.de starten somit ein brandneues Gewinnspiel – und diesmal habt ihr die Chance, euch einen Code für das heiß ersehnte Borderlands 4 zu sichern!

Stürzt euch in den abgedrehten Mix aus Chaos, Humor und explosiver Action. Neue Welten, verrückte Waffen und kultige Charaktere warten nur darauf, von euch entdeckt zu werden.

Den Code für Borderlands 4 könnt ihr nur in dieser Woche gewinnen, also aufgepasst, und mit etwas Glück gehört Borderlands 4 schon bald euch!

So einfach nehmt ihr am XboxDynasty Gewinnspiel teil:

Schreibt einen Kommentar direkt unter dieser Meldung und verratet uns, welcher Borderlands-4‑Charakter euch bisher am meisten begeistern konnte. Vex: ist die Sirene.

Rafa: ist der Exo-Soldat.

Amon: ist der Schmiederitter.

Harlowe: ist der Gravitar. Sammelt vom 16. bis zum 21. September 2025 mindestens 200 XD-XP (10 Kommentare)

Teilnahmeschluss ist der 21. September 2025 um 23:59 Uhr. Teilnahme ab 18! Es gelten die allgemeinen Teilnahmebedingungen. Alle Gewinner werden via Privatnachricht über ihren Gewinn informiert.

Außerdem würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns auf folgenden Kanälen folgt:

Wir wünschen allen Teilnehmern auch bei diesem Gewinnspiel wieder viel Glück!