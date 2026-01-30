XboxDynasty: Gewinnspiel mit Code Vein II – aber nur dieses Wochenende

XboxDynasty User @BootieSweat hat auch im neuen Jahr die Spendierhosen an und uns einen Code für ein Gewinnspiel zur Verfügung gestellt. Dieses Mal trifft es das Spiel Code Vein II. Herzlichen Dank!
Somit könnt ihr das neue Actio-Rollenspiel Code Vein II hier auf XboxDynasty.de gewinnen!
So einfach nehmt ihr am XboxDynasty Gewinnspiel teil:
- Sammelt vom 30.01 bis zum 01.02.2026 mindestens 20 Kommentare im Newsbereich (auch ältere News) auf XboxDynasty.
Teilnahmeschluss ist der 01. Februar 2026 um 23:59 Uhr.
Es gelten die allgemeinen Teilnahmebedingungen. Alle Gewinner werden via Privatnachricht über ihren Gewinn informiert.
Wer von euch würde sich über den Gewinn von Code Vein II freuen?
3 Kommentare AddedMitdiskutieren
Hut ab BootieSweat! Wünsche allen viel Glück beim Gewinnen.
Oh, das wird nichts bei mir xD
BootieSweat hat die Spendierhosen an! Vielen Dank!
Allen viel Glück!