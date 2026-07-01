XboxDynasty: Gewinnspiel mit Copa City, Deer & Boy, Mousebusters und mehr

Im XboxDynasty Juli Gewinnspiel 2026 gibt es wieder großartige Preise zu gewinnen. Mit dabei: Copa City, Deer & Boy, Mousebusters und weitere Spiele für Xbox.

Alle Mitglieder von XboxDynasty haben erneut die Chance, großartige Preise zu gewinnen!

Doch damit nicht genug, wir verlosen weiterhin die neue und streng limitierte XboxDynasty-Fan-Box, die dieses Jahr sogar weiter aufgewertet wurde!

So funktioniert das monatliche Gewinnspiel

Wer fleißig in der XboxDynasty-Community mitwirkt und XboxDynasty.de mit seinem Profil häufig besucht, um Kommentare zu schreiben, der bekommt für diese Aktivitäten XD-XP-Punkte gutgeschrieben. Wer dabei energisch XD-XP innerhalb eines Monats sammelt, nimmt je nach Punktestand automatisch an den folgenden Auslosungen teil.

Die Teilnahme am neuen XD-XP-Gewinnspiel wird wie folgt aufgeteilt:

The Backrooms: Forsaken (5,99 €) +750 XP

Eure Gewinnchance auf The Backrooms: Forsaken sichert ihr euch, wenn ihr im aktuellen Monat mindestens 750 XD-XP gesammelt habt.

Mousebusters (12,99 €) +1500 XP

Eure zusätzliche Gewinnchance auf Mousebusters sichert ihr euch, wenn ihr im aktuellen Monat 1500 XD-XP gesammelt habt.

Rally Car Mechanic Simulator (19,99 €) +2000 XP

Eure zusätzliche Gewinnchance auf Rally Car Mechanic Simulator sichert ihr euch, wenn ihr im aktuellen Monat 2000 XD-XP gesammelt habt.

Deer & Boy (19,99 €) +2500 XP

Eure weitere Gewinnchance auf Deer & Boy sichert ihr euch, wenn ihr im aktuellen Monat 2500 XD-XP gesammelt habt.

Copa City (79,99 €) +3000 XP

Eure zusätzliche Gewinnchance auf Copa City sichert ihr euch, wenn ihr im aktuellen Monat 3000 XD-XP gesammelt habt.

XboxDynasty Fan-Box 2026 +5000 XP

Eure zusätzliche Gewinnchance auf eine XboxDynasty Fan-Box 2.0 mit einem neuen schwarzen XboxDynasty T-Shirt, dessen Front- (klein) und Rückseite (groß) mit dem XD-Logo bedruckt ist, einem der beliebten XD-Kugelschreiber, einer äußerst seltenen XD-Tasse und exklusiv im Jahr 2026 mit einem Paar schicker, grüner Xbox-Socken und einem grauen Xbox T-Shirt, sichert ihr euch, wenn ihr im aktuellen Monat mindestens +5000 XP zu eurem aktuellen Punktestand dazuverdient habt.

XboxDynasty T-Shirt beidseitig bedruckt

XboxDynasty Kaffeetasse

XboxDynasty Kugelschreiber

Xbox T-Shirt mit Frontdruck

Xbox Socken im schicken Grün

Der Gewinner kann die Größe des T-Shirts frei wählen, solange diese vorrätig sind. Das Gewinnspiel verlängert sich jeden Monat, solange der Vorrat an XboxDynasty Fan-Boxen ausreicht! Die ersten Größen sind bereits vergriffen, wir bitten um euer Verständnis.

So erhaltet ihr XD-XP Punkte mit eurem eingeloggten Profil

Kommentiert einen Beitrag +20 Punkte

Kommentiert einen Test +20 Punkte

Kommentiert eine Vorschau +20 Punkte

Kommentiert einen Guide +20 Punkte

Kommentiert eine Galerie oder einen Screenshot: +5 Punkte

Erstellt eine Antwort im Forum +10 Punkte

Registrierung +500 Punkte

Teilnahmeschluss ist der 31. Juli 2026 um 23:59 Uhr. Es gelten die allgemeinen Teilnahmebedingungen.

Teilnahme ab 18 für alle Spiele und Preise, die ab 18 freigegeben sind.

Die Auslosung findet Anfang des darauffolgenden Monats statt. Versandkosten werden nur innerhalb Deutschlands übernommen. Alle Gewinner werden via Privatnachricht über ihren Gewinn informiert.

Außerdem würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns auf folgenden Kanälen folgt:

XD-XP Ranking

Wir wünschen allen Teilnehmern auch diesen Monat wieder viel Glück, weiterhin viel Spaß beim XD-XP-Sammeln und mit etwas Glück wird es auch wieder ein Double-XD-XP-Wochenende, geheime XD-XP-Boni und mehr geben.

Darüber hinaus verlosen wir ein Starfield-Mega-Paket! Klickt auf das Bild, um mehr zu erfahren: