XboxDynasty: Gewinnspiel mit Crimson Desert Collector’s Edition

Auf XboxDynasty habt ihr bis zum 3. Mai 2026 die Chance, die großartige Crimson Desert Collector’s Edition zu gewinnen.
Das Highlight des Pakets ist die Drachen-Sammlerfigur für eure Xbox Series X|S im Wert von 299,99 €.
Doch damit nicht genug, denn Crimson Desert Collector’s Edition umfasst Folgendes:
Crimson Desert Collector’s Edition Gewinnspiel:
- Limitierte SteelBook-Version der Sammler-Edition & Crimson Desert: Vollversion (Xbox)
- Kairos-Plattenset
- Balgran-Schild
- Diclaire-Reitzeugset
- Bogen der strahlenden Seele / Dericsis-Speer / Sielos-Zweihänder
- Shroud-Laterne
- Hyperion-Reitzeugset
- Stoffkarte von Pywel
- Brief der Entwickler
- Graumähne-Brosche
- 3 Arten von Charakter-Fotokarten
- 3 Arten von Patches
Eine rundum starke Collector’s Edition, die ihr auf XboxDynasty.de gewinnen könnt. Sichert euch eure Chance auf die Crimson Desert Collector’s Edition und gebt in den Kommentaren richtig Gas!
So einfach nehmt ihr am XboxDynasty Gewinnspiel teil:
- Sammelt vom 24.03 bis zum 03.05.2026 um 23:59 Uhr mindestens 10.000 XD-XP.
So erhaltet ihr XD-XP Punkte mit eurem eingeloggten Profil
- Kommentiert einen News-Beitrag +20 Punkte
- Kommentiert einen Test +20 Punkte
- Kommentiert eine Vorschau +20 Punkte
- Kommentiert einen Guide +20 Punkte
- Kommentiert eine Galerie oder einen Screenshot +5 Punkte
- Erstellt eine Antwort im Forum +10 Punkte
- Registrierung +500 Punkte
Es gelten die allgemeinen Teilnahmebedingungen. Alle Gewinner werden via Privatnachricht über ihren Gewinn informiert. Teilnahme ab 18.
XboxDynasty verlost diese hochwertige Collector’s Edition von Crimson Desert aus dem Unboxing-Video – ein echtes Highlight für Fans von Open-World-Action und Sammlerstücken.
Mit einem Wert von 299,99 € gehört diese Edition zu den begehrtesten Gaming-Bundles des Jahres und kann bald einem von euch gehören!
Das gesamte XboxDynasty-Team drückt euch ganz fest die Daumen.
Und haltet unbedingt Ausschau nach doppelten XD-XP-Events und weiteren XD-XP-Bonusaktionen.
98 Kommentare AddedMitdiskutieren
Heidernai, ganz schön werthaltiges Paket. Allen viel Erfolg!
Die CE ist optisch schon ein kleines Schmuckstück.
Dann drücke ich doch gerne Allen, die mitmachen, ganz fest die Daumen!
WOW nicht schlecht.
Bei mir ist das XD Reward System irgendwie komisch. Deshalb bin ich da eh raus. Komisch?!? Ja es funktioniert seltsam. Hab seit knapp 10 Jahre diesen Account und nur 3200XD Punkte, deshalb sind 10000 absolut irre! Und ja angeblich ist bei XD alles normal bei mir. Egal will hier keinen zu nah treten. Viel Glück euch allen.
Wow, krasser Preis. Aber natürlich auch eine krasse Punktzahl! Viel Erfolg!