XboxDynasty: Gewinnspiel mit Crimson Desert Collector’s Edition

Mega-Gewinnspiel auf XboxDynasty – Sichert euch eure Gewinnchance auf die großartige Crimson Desert Collector’s Edition!

Auf XboxDynasty habt ihr bis zum 3. Mai 2026 die Chance, die großartige Crimson Desert Collector’s Edition zu gewinnen.

Das Highlight des Pakets ist die Drachen-Sammlerfigur für eure Xbox Series X|S im Wert von 299,99 €.

Doch damit nicht genug, denn Crimson Desert Collector’s Edition umfasst Folgendes:

Crimson Desert Collector’s Edition Gewinnspiel:

Limitierte SteelBook-Version der Sammler-Edition & Crimson Desert: Vollversion (Xbox)

Kairos-Plattenset

Balgran-Schild

Diclaire-Reitzeugset

Bogen der strahlenden Seele / Dericsis-Speer / Sielos-Zweihänder

Shroud-Laterne

Hyperion-Reitzeugset

Limitiertes Diorama

Stoffkarte von Pywel

Brief der Entwickler

Graumähne-Brosche

3 Arten von Charakter-Fotokarten

3 Arten von Patches

Eine rundum starke Collector’s Edition, die ihr auf XboxDynasty.de gewinnen könnt. Sichert euch eure Chance auf die Crimson Desert Collector’s Edition und gebt in den Kommentaren richtig Gas!

So einfach nehmt ihr am XboxDynasty Gewinnspiel teil:

Sammelt vom 24.03 bis zum 03.05.2026 um 23:59 Uhr mindestens 10.000 XD-XP.

So erhaltet ihr XD-XP Punkte mit eurem eingeloggten Profil

Kommentiert einen News-Beitrag +20 Punkte

Kommentiert einen Test +20 Punkte

Kommentiert eine Vorschau +20 Punkte

Kommentiert einen Guide +20 Punkte

Kommentiert eine Galerie oder einen Screenshot +5 Punkte

Erstellt eine Antwort im Forum +10 Punkte

Registrierung +500 Punkte

Es gelten die allgemeinen Teilnahmebedingungen. Alle Gewinner werden via Privatnachricht über ihren Gewinn informiert. Teilnahme ab 18.

XboxDynasty verlost diese hochwertige Collector’s Edition von Crimson Desert aus dem Unboxing-Video – ein echtes Highlight für Fans von Open-World-Action und Sammlerstücken.

Mit einem Wert von 299,99 € gehört diese Edition zu den begehrtesten Gaming-Bundles des Jahres und kann bald einem von euch gehören!

Das gesamte XboxDynasty-Team drückt euch ganz fest die Daumen.

Und haltet unbedingt Ausschau nach doppelten XD-XP-Events und weiteren XD-XP-Bonusaktionen.