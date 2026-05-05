XboxDynasty: Gewinnspiel mit Forza Horizon 6 Premium Edition

Macht mit bei einem neuen XboxDynasty-Gewinnspiel! Gewinnt dieses Mal Forza Horizon 6 Premium Edition für Xbox. Aber nur für kurze Zeit!

XboxDynasty User @BootieSweat hat die Spendierhosen an und uns einen Xbox-Code für ein Forza Horizon 6 Premium Edition-Gewinnspiel zur Verfügung gestellt. Herzlichen Dank!

Dieses Mal habt ihr somit wieder hier auf XboxDynasty die einmalige Chance, ein großartiges Spiel mit Forza Horizon 6 Premium Edition im Wert von 129,99 € zu gewinnen!

So einfach nehmt ihr am XboxDynasty Gewinnspiel teil:

Sammelt vom 05.05. bis zum 13.05.2026 um 23:59 Uhr mindestens 20 Kommentare im Newsbereich (auch ältere News) auf XboxDynasty.

Es gelten die allgemeinen Teilnahmebedingungen. Alle Gewinner werden via Privatnachricht über ihren Gewinn informiert.

Außerdem würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns auf folgenden Kanälen folgt:

Um also automatisch im Lostopf zu landen, müsst ihr bis Sonntag, 13.05.2026, um 23:59 Uhr, lediglich 20 Kommentare in aktuellen oder auch älteren News auf XboxDynasty sammeln. Dann könnt ihr mit ein bisschen Glück die Forza Horizon 6 Premium Edition im Wert von 129,99 Euro gewinnen und schon ab dem 15. Mai 2026 Vollgas geben!

Je aktiver ihr seid, desto näher kommt ihr dem Gewinn! Also, XboxDynasty-Community: Gebt Gas in den Kommentaren und sichert euch eure Chance auf die Forza Horizon 6 Premium Edition inkl. Early Access!