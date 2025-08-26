XboxDynasty: Gewinnspiel mit Helldivers 2

In einem neuen XboxDynasty Gewinnspiel habt ihr die Möglichkeit, einen Code für das Spiel Helldivers 2 zu gewinnen.

XboxDynasty User @BootieSweat hat schon wieder die Spendierhosen an und uns erneut einen Code für ein Gewinnspiel zur Verfügung gestellt. Dieses Mal trifft es das Spiel Helldivers 2. Herzlichen Dank an dieser Stelle für die erneute Code-Spende über das Kontaktformular.

Den Code für Helldivers 2 könnt ihr bis Freitag gewinnen, also aufgepasst!

So einfach nehmt ihr am XboxDynasty Gewinnspiel teil:

Schreibt vom 26.08 bis 29.08 mindestens 20 Kommentare in den aktuellen News des Tages. Sämtliche Kommentare von heute (26.08) werden bereits mitgezählt!

Teilnahmeschluss ist der 29. August 2025 um 23:59 Uhr. Es gelten die allgemeinen Teilnahmebedingungen. Alle Gewinner werden via Privatnachricht über ihren Gewinn informiert.

Außerdem würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns auf folgenden Kanälen folgt:

Wir wünschen allen Teilnehmern auch bei diesem Gewinnspiel wieder viel Glück!