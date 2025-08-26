XboxDynasty: Gewinnspiel mit Helldivers 2

XboxDynasty User @BootieSweat hat schon wieder die Spendierhosen an und uns erneut einen Code für ein Gewinnspiel zur Verfügung gestellt. Dieses Mal trifft es das Spiel Helldivers 2. Herzlichen Dank an dieser Stelle für die erneute Code-Spende über das Kontaktformular.
Den Code für Helldivers 2 könnt ihr bis Freitag gewinnen, also aufgepasst!
So einfach nehmt ihr am XboxDynasty Gewinnspiel teil:
Schreibt vom 26.08 bis 29.08 mindestens 20 Kommentare in den aktuellen News des Tages. Sämtliche Kommentare von heute (26.08) werden bereits mitgezählt!
Teilnahmeschluss ist der 29. August 2025 um 23:59 Uhr. Es gelten die allgemeinen Teilnahmebedingungen. Alle Gewinner werden via Privatnachricht über ihren Gewinn informiert.
Wir wünschen allen Teilnehmern auch bei diesem Gewinnspiel wieder viel Glück!
20 Kommentare sollten machbar sein,viel Glück allen Teilnehmern 🤘🏻🤘🏻
Allen viel Glück.
Viel Glück an mich, gönne es jedem, aber wenn ein anderer es bekommt, so bekomme ich es nicht, also mir viel Glück 😄😁.
Sorry, da muss ich egoistisch sein 😊.
Falls ich nicht gewinne, gönne ich es dem Gewinner natürlich
Dann sag ich schonmal, Danke 😉😅
Sehr geiles Gewinnspiel, mit nem geilen Spiel als Star.
Ich wünsche allen viel Glück.
Das ist ja mal Mega cool, das es direkt dazu ein gewinnspiel gibt. Danke
Tolles Gewinnspiel, wieder mal ermöglicht durch @bootiesweat, sehr nette Aktion, vielen Dank 👍.
Danke @BootieSweat 💚 Viel Glück allen 🍀
Wow, schon wieder ein cooles Gewinnspiel… Hier gehts echt Schlag auf Schlag!