XboxDynasty: Gewinnspiel mit Let’s Sing 2026 + 2 Mikros – aber nur dieses Wochenende

Im Jahr 2026 gibt es einiges zu feiern und damit ihr richtig Party machen könnt, verlosen wir Let’s Sing 2026 – aber nur dieses Wochenende!
Es heißt also wieder: Mitmachen, mitdiskutieren und gewinnen! Nur bis Sonntag, den 11.01.2026 um 23:59 Uhr, habt ihr noch einmal die Chance, Let’s Sing 2026 zu gewinnen!
So einfach nehmt ihr am XboxDynasty Gewinnspiel teil:
- Sammelt mindestens 10 Kommentare im Newsbereich auf XboxDynasty bis Sonntagabend.
Teilnahmeschluss ist der 11. Januar 2026 um 23:59 Uhr. Teilnahme ab 18!
Es gelten die allgemeinen Teilnahmebedingungen. Alle Gewinner werden via Privatnachricht über ihren Gewinn informiert.
Also, XboxDynasty-Community: Seid ihr bereit für die Party? Dann ab in die Kommentare – wir drücken euch die Daumen!
14 Kommentare AddedMitdiskutieren
Da mach ik mit ✌🏻 bringt sicher Spaß das game 😅
Mit Mikros ist natürlich sehr cool!
Ich bin strikter Singverweigerer. Aber für meine Tochter wäre das was.
Viel Glück allen Teilnehmern.