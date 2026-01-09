XboxDynasty: Gewinnspiel mit Let’s Sing 2026 + 2 Mikros – aber nur dieses Wochenende

Macht mit bei einem neuen XboxDynasty Gewinnspiel! Gewinnt dieses Wochenende das Partyspiel: Let’s Sing 2026.

Im Jahr 2026 gibt es einiges zu feiern und damit ihr richtig Party machen könnt, verlosen wir Let’s Sing 2026 – aber nur dieses Wochenende!

Es heißt also wieder: Mitmachen, mitdiskutieren und gewinnen! Nur bis Sonntag, den 11.01.2026 um 23:59 Uhr, habt ihr noch einmal die Chance, Let’s Sing 2026 zu gewinnen!

So einfach nehmt ihr am XboxDynasty Gewinnspiel teil:

Sammelt mindestens 10 Kommentare im Newsbereich auf XboxDynasty bis Sonntagabend.

Teilnahmeschluss ist der 11. Januar 2026 um 23:59 Uhr. Teilnahme ab 18!

Es gelten die allgemeinen Teilnahmebedingungen. Alle Gewinner werden via Privatnachricht über ihren Gewinn informiert.

Außerdem würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns auf folgenden Kanälen folgt:

Also, XboxDynasty-Community: Seid ihr bereit für die Party? Dann ab in die Kommentare – wir drücken euch die Daumen!