XboxDynasty: Gewinnspiel mit Let’s Sing 2026 + 2 Mikros – aber nur dieses Wochenende

14 Autor: , in News / XboxDynasty
Macht mit bei einem neuen XboxDynasty Gewinnspiel! Gewinnt dieses Wochenende das Partyspiel: Let’s Sing 2026.

Im Jahr 2026 gibt es einiges zu feiern und damit ihr richtig Party machen könnt, verlosen wir Let’s Sing 2026 – aber nur dieses Wochenende!

Es heißt also wieder: Mitmachen, mitdiskutieren und gewinnen! Nur bis Sonntag, den 11.01.2026 um 23:59 Uhr, habt ihr noch einmal die Chance, Let’s Sing 2026 zu gewinnen!

So einfach nehmt ihr am XboxDynasty Gewinnspiel teil:

  1. Sammelt mindestens 10 Kommentare im Newsbereich auf XboxDynasty bis Sonntagabend.

Teilnahmeschluss ist der 11. Januar 2026 um 23:59 Uhr. Teilnahme ab 18!

Es gelten die allgemeinen Teilnahmebedingungen. Alle Gewinner werden via Privatnachricht über ihren Gewinn informiert.

Außerdem würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns auf folgenden Kanälen folgt:

Also, XboxDynasty-Community: Seid ihr bereit für die Party? Dann ab in die Kommentare – wir drücken euch die Daumen!

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

14 Kommentare

  1. Rotten 93005 XP Posting Machine Level 2 | 09.01.2026 - 21:17 Uhr

    Da mach ik mit ✌🏻 bringt sicher Spaß das game 😅

    0
  3. BobbyBrown 40680 XP Hooligan Krauler | 09.01.2026 - 21:47 Uhr

    Ich bin strikter Singverweigerer. Aber für meine Tochter wäre das was.
    Viel Glück allen Teilnehmern.

    0

