XboxDynasty: Gewinnspiel mit limitiertem Gears of War Crimson Omen-Hemd

Autor:, in / XboxDynasty

In einem neuen XboxDynasty Gewinnspiel habt ihr die Möglichkeit, ein seltenes Gears of War-Hemd zu gewinnen!

Seid ihr bereit, die Lancer wieder durchzuladen? Spürt ihr das Grollen unter euren Füßen? Das Adrenalin, das durch eure Adern pumpt? Dann haltet euch fest – Gears of War ist am 26. August in der Reloaed-Fassung wieder da, und wir zelebrieren das mit einem gewaltigen Knall!

XboxDynasty User @SturmFlamme hat uns ein Gears Of War Crimson Omen Button-Hemd von InsertCoinClothing zugeschickt und für ein Gewinnspiel zur Verfügung gestellt, um diese Seite und die Community zu unterstützen. Wir sagen herzlichen Dank – mögest du auf ewig Active-Reload haben!

Preise: Ein original Gears of War „Crimson Omen“ Button-Hemd in der Größe „L“ von insertcoinclothing.com! Ein legendäres Stück Gaming-Geschichte – streng limitiert, längst vergriffen, und nirgends mehr zu kaufen! Dieses Holzfäller-Hemd ist nicht einfach nur Merchandise, es ist eine Trophäe, ein Symbol eurer Loyalität, eures Kampfgeistes, eurer Leidenschaft für das Gears-Universum. Und es wartet darauf, von EUCH getragen zu werden! Dazu legen wir ein XboxDynasty T-Shirt zum Preis noch dazu!

So einfach nehmt ihr am XboxDynasty – Gears of War – Gewinnspiel teil:

Schreibt einen Kommentar direkt unter dieser Meldung und verratet uns, welcher Gears of War-Teil der Serie euch am längsten fesseln konnte.

Teilnahmeschluss ist der 26. August 2025 um 19:59 Uhr. Es gelten die allgemeinen Teilnahmebedingungen. Alle Gewinner werden via Privatnachricht über ihren Gewinn informiert.

Außerdem würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns auf folgenden Kanälen folgt:

Wir wünschen allen Teilnehmern auch bei diesem Gewinnspiel wieder viel Glück!