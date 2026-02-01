XboxDynasty: Gewinnspiel mit NACON Revolution X Pro Controller Forest Camo und 10 Spielen

Im XboxDynasty Februar Gewinnspiel 2026 gibt es wieder großartige Preise zu gewinnen. Mit dabei: Ein Revolution X Pro Controller Forest Camo von NACON und zehn Spiel für Xbox!

Alle Mitglieder von XboxDynasty haben erneut die Chance, großartige Preise zu gewinnen!

Doch damit nicht genug, wir verlosen weiterhin die neue und streng limitierte XboxDynasty-Fan-Box, die dieses Jahr sogar weiter aufgewertet wurde!

So funktioniert das Gewinnspiel: Wer fleißig in der XboxDynasty-Community mitwirkt und XboxDynasty.de mit seinem Profil häufig besucht, um Kommentare zu schreiben, der bekommt für diese Aktivitäten XD-XP-Punkte gutgeschrieben. Wer dabei energisch XD-XP innerhalb eines Monats sammelt, nimmt je nach Punktestand automatisch an den folgenden Auslosungen teil.

Die Teilnahme am neuen XD-XP-Gewinnspiel wird wie folgt aufgeteilt:

Cats Around Us: Giant Cat (2,99 €) +100 XP

Eure Gewinnchance auf Cats Around Us: Giant Cat sichert ihr euch, wenn ihr im aktuellen Monat 100 XD-XP gesammelt habt.

Ninja Nightfall (3,99 €) +200 XP

Eure Gewinnchance auf Ninja Nightfall sichert ihr euch, wenn ihr im aktuellen Monat 200 XD-XP gesammelt habt.

Loan Shark (4,99 €) +300 XP

Eure Gewinnchance auf Loan Shark sichert ihr euch, wenn ihr im aktuellen Monat 300 XD-XP gesammelt habt.

The Last Case of John Morley (12,99 €) +800 XP

Eure zusätzliche Gewinnchance auf The Last Case of John Morley sichert ihr euch, wenn ihr im aktuellen Monat 800 XD-XP gesammelt habt.

Apartment No 129 (14,49 €) +1000 XP

Eure zusätzliche Gewinnchance auf Apartment No 129 sichert ihr euch, wenn ihr im aktuellen Monat 1000 XD-XP gesammelt habt.

Dreamscapes – Nightmare’s Heir (19,99 €) +1250 XP

Eure zusätzliche Gewinnchance auf Dreamscapes – Nightmare’s Heir sichert ihr euch, wenn ihr im aktuellen Monat 1250 XD-XP gesammelt habt.

Tavern Manager Simulator (19,99 €) +1500 XP

Eure zusätzliche Gewinnchance auf Tavern Manager Simulator sichert ihr euch, wenn ihr im aktuellen Monat 1500 XD-XP gesammelt habt.

KEJORA (19,99 €) +1750 XP

Eure zusätzliche Gewinnchance auf KEJORA sichert ihr euch, wenn ihr im aktuellen Monat 1750 XD-XP gesammelt habt.

Song Of The Prairie (22,99 €) +2000 XP

Eure zusätzliche Gewinnchance auf Song Of The Prairie sichert ihr euch, wenn ihr im aktuellen Monat 2000XD-XP gesammelt habt.

SimRail – The Railway Simulator (34,99 €) +2500 XP

Eure zusätzliche Gewinnchance auf SimRail – The Railway Simulator sichert ihr euch, wenn ihr im aktuellen Monat 2500 XD-XP gesammelt habt.

NACON Revolution X Pro Controller Forest – Camo (99,90 €) +4000 XP

Eure zusätzliche Gewinnchance auf einen Revolution X Pro Controller Forest Camo von NACON sichert ihr euch, wenn ihr im aktuellen Monat 4000 XD-XP gesammelt habt.

XboxDynasty Fan-Box 2026 +5000 XP

Eure zusätzliche Gewinnchance auf eine XboxDynasty Fan-Box 2.0 mit einem neuen schwarzen XboxDynasty T-Shirt, dessen Front- (klein) und Rückseite (groß) mit dem XD-Logo bedruckt ist, einem der beliebten XD-Kugelschreiber, einer äußerst seltenen XD-Tasse und exklusiv im Jahr 2026 mit einem Paar schicker, grüner Xbox-Socken und einem grauen Xbox T-Shirt, sichert ihr euch, wenn ihr im aktuellen Monat mindestens +5000 XP zu eurem aktuellen Punktestand dazuverdient habt.

XboxDynasty T-Shirt beidseitig bedruckt

XboxDynasty Kaffeetasse

XboxDynasty Kugelschreiber

Xbox T-Shirt mit Frontdruck

Xbox Socken im schicken Grün

Der Gewinner kann die Größe des T-Shirts frei wählen, solange diese vorrätig sind. Das Gewinnspiel verlängert sich jeden Monat, solange der Vorrat an XboxDynasty Fan-Boxen ausreicht!

So erhaltet ihr XD-XP Punkte mit eurem eingeloggten Profil

Kommentiert einen Beitrag +20 Punkte

Kommentiert einen Test +20 Punkte

Kommentiert eine Vorschau +20 Punkte

Kommentiert einen Guide +20 Punkte

Kommentiert eine Galerie oder einen Screenshot: +5 Punkte

Erstellt eine Antwort im Forum +10 Punkte

Registrierung +500 Punkte

Teilnahmeschluss ist der 28. Februar 2026 um 23:59 Uhr. Es gelten die allgemeinen Teilnahmebedingungen.

Teilnahme ab 18 für alle Spiele und Preise, die ab 18 freigegeben sind.

Die Auslosung findet Anfang des darauffolgenden Monats statt. Versandkosten werden nur innerhalb Deutschlands übernommen. Alle Gewinner werden via Privatnachricht über ihren Gewinn informiert.

XD-XP Ranking

Wir wünschen allen Teilnehmern auch diesen Monat wieder viel Glück, weiterhin viel Spaß beim XD-XP-Sammeln und mit etwas Glück wird es auch wieder ein Double-XD-XP-Wochenende, geheime XD-XP-Boni und mehr geben.