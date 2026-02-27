XboxDynasty: Gewinnspiel mit Resident Evil: Requiem – aber nur dieses Wochenende

Macht mit bei einem neuen XboxDynasty-Gewinnspiel! Gewinnt dieses Mal Resident Evil: Requiem für Xbox. Aber nur dieses Wochenende!

XboxDynasty User @BootieSweat hat die Spendierhosen an und uns einen Xbox-Code für ein Resident Evil: Requiem-Gewinnspiel zur Verfügung gestellt. Herzlichen Dank!

Dieses Wochenende habt ihr somit wieder hier auf XboxDynasty die einmalige Chance, ein großartiges Spiel mit Resident Evil: Requiem zu gewinnen!

Teilnahme ab 18!

So einfach nehmt ihr am XboxDynasty Gewinnspiel teil:

  • Sammelt vom 27.02. bis zum 01.03.2026 um 23:59 Uhr mindestens 9 Kommentare im Newsbereich (auch ältere News) auf XboxDynasty.

Es gelten die allgemeinen Teilnahmebedingungen. Alle Gewinner werden via Privatnachricht über ihren Gewinn informiert.

Um also automatisch im Lostopf zu landen, müsst ihr bis Sonntag, 01.03.2026, um 23:59 Uhr, lediglich 9 Kommentare in aktuellen oder auch älteren News auf XboxDynasty sammeln.

Je aktiver ihr seid, desto näher kommt ihr dem Gewinn! Also, XboxDynasty-Community: Gebt Gas in den Kommentaren und sichert euch eure Chance auf Resident Evil: Requiem!

  3. Lord Hektor 357510 XP Xboxdynasty Veteran Platin | 27.02.2026 - 20:59 Uhr

    Sehr cool, das würde ich natürlich auch gerne gewinnen. Vielen Dank an den edlen Spender. 🎉

  4. Omag Croft 10935 XP Sandkastenhüpfer Level 1 | 27.02.2026 - 21:10 Uhr

    Vielen Dank für das Bereitstellen!
    Wünsche allen Teilnehmenden viel Glück und bestenfalls Spaß mit dem Gewinn. 🙂

